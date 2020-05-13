خطة لتسريع الوصول للحالات بالخرطوم





أكدت الغرفة المركزية المشتركة لطوارئ كورونا في اجتماعها امس برئاسة الطيب الشيخ الامين العام لحكومة ولاية الخرطوم اتخاذ مزيد من التحوطات للحد من الحركة والتكدس في مواقع البيع في ظل الارتفاع في حالات الاصابة بكورونا .

وتوقع مدير عام الصحة المكلف زيادة الحالات المكتشفة بعد تطبيق خطة سرعة الوصول للحالات المشتبهة وسرعة التشخيص بفضل زيادة عربات الاستجابة السريعة وبفضل دخول معمل مستشفى جبرة.

وفيما يتعلق باستقبال الحالات الطارئة بخلاف كورونا اعلن مدير عام الصحة المكلف ان هناك تحسنا كبيرا في استقبال الحالات الطارئة بالمستشفيات الحكومية وعددها (٢٢) مستشفى ، وفيما يلي الاحتياجات المطلوبة أكدت اللجنة أن الوقود الخدمي مخصص فقط للعربات العاملة في طوارئ كورنا وان اللجنة المكلفة بالسلع الاستراتيجية ستتابع هذا الموضوع فيما إستقرت سلعتي الخبز والغاز وهناك جهود مكثفة لاكمال حصص سكر المواطنين كما بدأت حملة نداء الخرطوم للنظافة.

الخرطوم:شذى الشيخ

صحيفة الجريدة

شارك الموضوع :





