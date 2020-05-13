إجراءات جديدة من “تويتر” ضد الأخبار المضللة





أعلن موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه فرض إجراءات جديدة لمكافحة انتشار الأخبار المضللة بشأن جائحة “كوفيد-19”.

وذكر الموقع أنه وضع علامات وتحذيرات على بعض المنشورات التي تحتوي على معلومات محل جدل أو مضللة حول جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وأوضح الموقع في مدونة نشرها أن العلامات والرسائل التحذيرية تهدف إلى “تقديم تفسيرات أو توضيحات إضافية” في الحالات التي لا تكون فيها مخاطر الضرر المرتبط بتغريدة شديدة بما يكفي لإزالتها، “ولكن في حالة استمرار الخلط بين الأشخاص أو تضليلهم بسبب المحتوى”.

وتابع: “هذا سيجعل من السهل العثور على الحقائق واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن ما يراه الناس”، وذلك بحسب موقع “بي بي سي”.

ويمكن أيضا إضافة تحذيرات لإبلاغ المستخدمين بأن تغريدة ما تتعارض مع إرشادات خبراء الصحة العامة قبل عرضها.

وقال “تويتر” إنه سيقرر على أساس كل حالة على حدة أي مشاركات سيتم تصنيفها، وسيطبق أيضا تلك السياسة على التغريدات السابقة.

سبوتنيك

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