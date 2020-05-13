مكافحة التهريب بالقلابات تضبط (1192) مسدس واجهزة لكشف الذهب





وقف والي القضارف المكلف اللواء الركن نصرالدين عبدالقيوم احمد واعضاء اجنة امن الوﻻية بمقرشرطة الجمارك بالقصارف اليوم على كميات الأسلحة التي ضبطتها شرطة مكافحة التهريب بمحلية القلابات الشرقية والبالغة (1192) مسدس عيار (9) ملي تركي الصنع بجانب عدد (7) جهاز كاشف ذهب مهربة من وﻻية كسلا .



واوضح العقيد شرطة الطيب محمد صالح مدير شرطة مكافحة التهريب بالوﻻية ان قيمة المضبوطات تقدر بحوالي (37) مليون جنيه وابان ان هذا اﻻنجاز نتاج طبيعي للدعم المقدر من رئاسة شرطة الجمارك والمتمثل في عدد من المتحركات الجديدة مؤكدا الحرص علي اﻻطضلاع بمسؤلياتهم تجاه مكافحة التهريب .

من جانبه اشاد الوالي المكلف بالقوات الشرطية ودورها في مكافحة اشكال التهريب المختلفة ووجه ببذل المزيد من الجهود والتنسيق المشترك ببن القوات النظامية لتفكيك عصابات التهريب واغلاق المنافذ والثغرات التي يستخدمونها .

سونا

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