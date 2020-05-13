حميدتي سيعاني كثيرا في الوقت الذي يذرف الدموع لضغوط هائلة وهو يطفئ الحرائق.. قحت مشغولة بمعركة وزارة الصحة في الخرطوم





سيعاني حميدتي كثيراً لأنه يتحالف مع تيار سياسي له انشغالاته وقضاياه ومعاركه الخاصة.. ففي الوقت الذي تنزف جنوب كردفان وتواجه أخطر أزمة تهدد سلامها الاجتماعي وتماسكها الاثني والعرقي..

في هذا الوقت الذي يذرف حميدتي الدموع تعبيراً عن مشاعر خاصة وتنفيساً عن ضغوط هائلة على كاهله.. في هذا التوقيت توجه قوي الحرية والتغيير قوتها لمواجهة الخطر الذي يتهدد الوزير المثير للجدل.. والفشل أكرم التوم والذي يواجه معركة داخلية مع عضو المجلس السيادي صديق تاور المطالب بإقالة وزير الصحة..

قحت مشغولة بمعركة وزارة الصحة في الخرطوم.. والفريق حميدتي مهموم باطفاء الحريق في جنوب كردفان.. كسلا وجنوب دارفور..

سيعاني حميدتي لأن هموم الفريقين مختلفة.. ومتباعدة..

عبد الماجد عبد الحميد

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