ليست نزلة برد..علامة رئيسية تدل على الإصابة بـCOVID-19





تنتشر الأوراق البحثية بشأن فيروس كورونا بمعدل مذهل، لإيصال المعلومات إلى مسؤولي الصحة والجمهور.

وعلى الرغم من العدد الهائل للبيانات حول COVID-19، إلا أن هناك شكوكا مزعجة حول الفيروس، أكثرها إلحاحا تلك التي تتعلق بالأعراض.

ويكفي الاطلاع على قائمة الأعراض المحتملة للفيروس لجعل الشخص مقتنعا بأنه مصاب بمرض COVID-19، وذلك لأن الأعراض مرتبطة بالجهاز التنفسي لذلك يمكن أن تنطبق بالتساوي مع الحساسية أو نزلات البرد الموسمية.

وإذا أدركت الأعراض المذكورة وارتبكت بشأن مدى خطورتها، فهناك طريقة رئيسية واحدة لتحديد أنها تتعلق بمرض COVID-19 وليس أمراضا أخرى.

وفي حديثه إلى Healthline، أوضح رمزي يعقوب، المتحصل على الدكتوراه في الصيدلة، ورئيس الصيدلة في المركز الطبي SingleCare: “هناك العديد من أعراض البرد والإنفلونزا وCOVID المتشابهة، وقد يكون من الصعب التمييز بينها”.

وتابع قائلا: “جميعها ناجمة عن الفيروسات، ومع ذلك، فإن أحد الاختلافات الرئيسية بين الثلاثة هو أحد أعراض فيروس كورونا المميزة هو ضيق التنفس”.

ووفقا ليعقوب، يعد ضيق التنفس علامة شائعة على COVID-19 الذي يحدث قبل تطور الالتهاب الرئوي.

وأوضح: “بشكل عام، لا تسبب الإنفلونزا أو البرد ضيقا في التنفس ما لم تتطور إلى الالتهاب الرئوي، وفي هذه الحالة ستحتاج أيضا إلى الاتصال بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك”.

ماذا يجب أن تفعل إذا كنت تعاني من ضيق في التنفس؟

تقول منظمة الصحة العالمية إنه من الضروري طلب الرعاية الطبية الفورية إذا كان لديك أعراض خطيرة، مثل ضيق في التنفس.

ويُنصح الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض خفيفة مثل السعال المستمر الجديد، بالعزل الذاتي لمدة سبعة أيام من لحظة ظهور الأعراض، وفقا لما ذكرته هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.

لا يوجد علاج محدد حاليا لمرض فيروس كورونا COVID-19، ولكن يمكنك غالبا تخفيف الأعراض في المنزل حتى تتعافى.

وإذا كانت درجة حرارتك مرتفعة، فقد يساعدك على تخفيفها ما يلي:

-أخذ قسط كبير من الراحة

-شرب الكثير من السوائل (الماء هو الأفضل) لتجنب الجفاف، ويجب شرب كمية كافية بحيث يكون لون البول أصفر فاتحا.

-تناول الباراسيتامول أو الأيبوبروفين إذا كنت تشعر بعدم الارتياح

-إذا كان لديك سعال، فمن الأفضل تجنب الاستلقاء على الظهر، والاستلقاء على جانبك أو الجلوس في وضع مستقيم.

وتقول هيئة الخدمات الصحية إنه: “للمساعدة في تخفيف السعال، حاول تناول ملعقة صغيرة من العسل. ولكن لا تعط العسل للأطفال دون سن 12 شهرا”.

وإذا لم يساعد ذلك، يمكنك الاتصال بالصيدلي للحصول على المشورة بشأن علاجات السعال.

روسيا اليوم

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