تجمع أساتذة الجامعات يرحب بالسكرتارية الجديدة للمهنيين





رحب تجمع أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا السودانية بالسكرتاريه الجديدة لتجمع المهنيين السودانيين وممثلية في مكاتب وتنسيقيات قوي الحرية والتغيير،.

واعتبرت انه إختيار مارثون اولي في سباق الديمقراطية ونقله نوعية في سبيل تجديد دماء و لمتابعة مشوار تحقيق تطلعات الشعب وتحسر تجمع الاساتذة على البيانات التي صدرت من بعض الاجسام وتحدثت فيها عن خروقات تمت في الاجتماع الاخير، وفند تجمع الاساتذة ذلك وقال في بيان له أمس بحسب التقارير التي وردت من مناديبنا، والصور المرفقة ان مجمل عملية الانتخاب سارت في جو اخوي تسوده الديمقراطية وبحضور مكتمل لكل الاجسام، وأردف صرنا في حيرة من الامر بعد حرب البيانات. عليه من خلال موقعنا المهني والاخلاقي والوطني الساعي دوما للحفاظ علي هذا التجمع كالنخلة باسقة في سماء البلاد ، ندعو الجميع لوقف الحملة الاعلامية، وأرجع مطالبته تلك لوعي الجميع بأن المستفيد الاول هم اعداء التغيير من النظام البائد وحلفائه.

واستهجن تجمع الاساتذة ان يكون خط الدفاع الاول لتوضيح رؤية وتحفظات اجسام تجمع المهنيين هو الاعلام ، وشدد على ان الاختلافات ان وجدت مكانها الاجتماعات الرسمية داخل هياكل تجمع المهنيين، أو اللقاءات الثنائية بين الاجسام المهنية باعتبار انه وحدهما القادران على حسمها، وزاد تتمنى الا يكون في الامر رسائل اخري لا نعلمها.

ودعا تجمع الأساتذة بوصفه من مؤسسي تجمع المهنيين ، دعا الجميع للالتزام بميثاق تجمع المهنيين والتعامل داخل المجلس مع المناديب كممثلين شرعيين لاجسامهم في اطار هذا التحالف العريض، وأعلن جاهزيته لتبني اي وجهة لتقريب نقاط الاختلاف واستعدال المائل.

الخرطوم :سعاد الخضر

صحيفة الجريدة

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