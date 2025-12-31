​اجتماع اللجنة العليا لتهيئة بيئة الخرطوم يشيد بزيادة معدلات تشغيل المشاريع الخدمية

أشاد الاجتماع الدوري رقم (26) للجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى ولاية الخرطوم، برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام، الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، بجهود العاملين في قطاعات الكهرباء والمياه والطرق والجسور، ودورهم الكبير في زيادة نسب الإنجاز المتعلقة بإيصال التيار الكهربائي والإمداد المائي للمرافق والمناطق السكنية، والاستمرار في صيانة وتأهيل الطرق والجسور.

​وأكد عضو السيادي مواصلة المساعي الحكومية لتوفير الموارد اللازمة للوفاء بمطلوبات إعادة التأهيل، وتذليل كافة التحديات التي تواجه القطاعات الخدمية، بالتنسيق مع سلطات الجمارك لتسريع وصول المعدات ومواد التشغيل.

​كما أثنى الفريق جابر على العروض الإيضاحية وتقارير أداء اللجان حول الأعمال المنجزة خلال الشهر المنصرم، داعياً إلى التحسب لعملية العودة المتزايدة للمواطنين عبر زيادة سعة الإمداد الكهربائي لمقابلة احتياجات شهر رمضان ودخول فصل الصيف.

​وامتدح سيادته التعاون المستمر من قبل وزارة المالية الاتحادية مع اللجان الفرعية، منوهاً إلى ضرورة الاستمرار في دفع استحقاقات قطاع الكهرباء، والوفاء بالالتزام الحكومي للمساهمة مع القطاع الخاص في إعادة تأهيل كهرباء المنطقة الصناعية ببحري.

​وفي السياق ذاته، شدد عضو مجلس السيادة على أهمية المحافظة على المكاسب التي حققتها لجنة تأهيل قطاع المياه، موجهاً بضرورة تأهيل المعمل المركزي وفق مواصفات عالمية دقيقة لضمان جودة وصلاحية المياه.

​من جانبه، أشار والي الخرطوم إلى التقدم الكبير الذي طرأ على قطاع الكهرباء بدخول عدد مقدر من الأحياء والمرافق إلى الشبكة، موضحاً أن توزيع المحولات يتم وفق خطط تستند إلى معايير فنية والكثافة السكانية مطالباً بتكملة المتبقي من المحولات بسعاتها المختلفة للمساهمة في وقف ظاهرة التوصيلات العشوائية وإنارة الأحياء التي تضررت خلال فترة الحرب.

​من جهته، كشف وكيل وزارة المالية، د. عبد الله إبراهيم، عن إكمال إجراءات التعاقد لتوريد نحو 4000 محول يجري سداد قيمتها الآن، مؤكداً أن برامج تهيئة بيئة العودة تقع ضمن أولويات الصرف لدى الوزارة.

​هذا وقد استعرض ممثلو لجان الكهرباء، المياه، الطرق والجسور، واللجنة الإعلامية، تقارير الأداء، حيث أعلنوا عن وصول نحو 500 محول، مع توقع وصول 1500 أخرى خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرين إلى تنفيذ أعمال التوزيع بنسبة 100%، وصيانة 892 محولاً حتى الآن، وتوفير عدادات جديدة لمحاربة التوصيل العشوائي.

​كما سجلت التقارير تحسناً كبيراً في إمداد المياه وزيادة الإنتاجية، مع دخول 28 مربعاً سكنياً بمدينة الأزهري إلى الشبكة.

وأشادت اللجنة العليا بالأداء الإعلامي في عكس أنشطة اللجان، مما ساهم في تشجيع المواطنين على العودة وتجاوز الشائعات.

​وفيما يخص الطرق، استعرضت اللجنة المختصة حجم الأعمال المنجزة في صيانة وتأهيل عدد من الطرق والجسور بمدن العاصمة الثلاث، بالإضافة إلى تركيب الإشارات الضوئية والإنارة.