مجلس أساتذة جامعة وادي النيل يجيز تعديلات أكاديمية ويعلن أسماء الفائزين بجوائز التميز والتفوق

اجاز مجلس أساتذة جامعة وادي النيل في اجتماعه الدوري بالرقم (4) الاثنين، بقاعة جرش برئاسة الجامعة مقترح تعديل برنامج الطب والجراحة ليصبح بنظام الخمس سنوات، ونتائج خريجي بعض الكليات وطلاب الدراسات العليا كما أجاز تقرير أمانة الشؤون العلمية ولائحة جوائز الطلاب المتفوقين والمتميزين، وذلك في إطار تطوير البرامج الأكاديمية وتحفيز التميز العلمي.

وأكد مدير الجامعة البروفيسور حسن الصائم خلال الاجتماع، أن جائزة التميز والتفوق تمثل فرصة حقيقية لإذكاء روح المنافسة الإيجابية بين الطلاب في الجوانب الأكاديمية واللاصفية، مشيراً إلى أن مردود الجائزة جيد ويعكس اهتمام الجامعة بتقدير المجتهدين. ودعا إلى توزيع الجوائز عبر احتفالية رسمية تقيمها الجامعة أو الكليات كلٌ على حدة، بحضور مدير الجامعة أو من ينوب عنه.

وأعلن د محمد احمد عبدالمجيد امين الشؤون العلمية مقرر المجلس فوز الطالبة سارة عبد الرحمن محمد مصطفى من كلية الاقتصاد والعلوم الادارية بجائزة التميّز الأكاديمي لبرنامج البكالوريوس تخصص محاسبة، كما فازت الطالبة عصماء حامد محمد السيد بجائزة التميّز الأكاديمي لبرنامج الدبلوم تخصص المحاسبة.

وفي ذات السياق، نالت جائزة التفوق الأكاديمي كل من الطالبتان رهام إبراهيم والطالبة فتحية الباقر، تقديراً لأدائهن المتميز خلال الفترة الدراسية.

وعلى صعيد العمل المجتمعي، أعلن المجلس فوز رابطة طلاب كلية الطب والعلوم الصحية بجائزة مبادرة خدمة المجتمع مناصفة مع رابطة طلاب كلية المعادن، نظير إسهاماتهما الفاعلة في الأنشطة المجتمعية.