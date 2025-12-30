تنسيق بين محلية شندي والجهاز المركزي للإحصاء لوضع خارطة اقتصادية لتحقيق الاستقرار والتنمية

أكد المدير التنفيذي لمحلية شندي، الاستاذ الحاج بلة أحمد سومي التزام المحلية الكامل بالتعاون والتنسيق مع الجهاز المركزى للإحصاء، بهدف وضع خارطة طريق اقتصادية تسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية .

​ووجه المدير التنفيذي، لدى لقائه الاثنين المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء، الأستاذ علي محمد عباس، مديري الإدارات والوحدات الإدارية بضرورة توفير المعلومات والبيانات المطلوبة كافة؛ لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمحلية .

​من جانبه أوضح المدير العام للجهاز المركزى للإحصاء أن اللقاء يأتي في إطار الجهود الرامية لتعزيز التخطيط الاقتصادي المبني على البيانات الدقيقة، وذلك ضمن دراسة الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الولاية، والتي ينفذها الجهاز بالشراكة مع وزارة المالية .

​وأضاف أن الزيارة تهدف إلى توفير إحصاءات ومؤشرات دقيقة تسهم فى قياس الناتج المحلى للولاية وفق القطاعات المختلفة (الصناعي، الزراعي، والخدمي)، وتحديد نسب مساهمة كل قطاع في الاقتصاد الكلي .

​وأبان أن الدراسة تمر بثلاث مراحل رئيسية تتمثل فى ​المرحلة التحضيرية وتشمل الإعداد المكتبي وتصميم الاستمارات.​المرحلة الميدانية وتتمثل فى جمع البيانات مباشرة من أرض الواقع و​مرحلة المعالجة والنشر وتخصص لاستخراج النتائج وتحليلها لدعم اتخاذ القرار الاقتصادي .