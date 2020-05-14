في عيد ميلاده… 5 معلومات قد لا تعرفها عن مارك زوكربيرغ





يحتفل، اليوم، مارك زوكربيرغ بعيد ميلاده الـ36 عاما، الذي نجح في تأسيس أكبر منصة تواصل اجتماعي في العالم وهي “فيسبوك”.

ورغم أن معظم حياة زوكربيرغ معروفة للجميع، بعد عمل أفلام عديدة عن حياته إلا أن الكثير من الأسرار التي قد لا يعرفها الكثيرون عنه لا تزال مخفية.

ونشر موقع “تايمز نيوز ناو” 5 معلومات عن مارك زوكربيرغ قد لا يعرفها الكثير من الناس.

وجاءت تلك المعلومات على النحو الآتي:

1- أصغر ملياردير:

من المعروف أن مارك زوكربيرغ هو واحد من أغنى أغنياء العالم، لكن ما لا يعرفه الكثيرون أنه الشخص الوحيد في قائمة فوربس لأغنى 10 أشخاص في العالم الذي يدخل تلك القائمة وهو عمره دون الـ50 عاما.

2- سر اللون الأزرق:

لا يعرف الكثير من الناس أن سر اختيار مارك زوكربيرغ اللون الأزرق ليكون هو المسيطر على موقعه “فيسبوك”، أن مارك مصاب بعمى الألوان “الأحمر” و”الأخضر”.

وهذا يعني أن اللون الذي يمكن أن يشاهده بصورة أفضل هو اللون الأزرق.

3- شبكة تواصل قديمة:

ما لا يعرفه الكثيرون أن “فيسبوك” لم تكن أو شبكة تواصل أسسها مارك زوكربيرغ، حيث كان منذ نعومة أطفاره وهو طفلا مشرقا له خبرة تكنولوجية، حيث بدأ في اختراعاته منذ كان عمره 12 عاما.

وأسس وهو صغير برنامج مراسلة فورية باسم “زوك نت” لمساعدة والده في أعمال طب الأسنان.

4- 6 لغات:

يعتبر مارك زوكربيرغ شخص واسع الثقافة والإطلاع، حيث يمكنه القراءة والكتابة 6 لغات تقريبا، تشمل: الإنجليزية والفرنسية واللاتينية واليونانية القديمة والماندرين والعبرية.

5- أولويات مارك:

تضم قائمة أولويات مارك زوكربيرغ، وفق ما ذكره في تصريحات سابقة في المرتبة الأولى فيسبوك، وفي المرتبة الثانية حيوانه الأليف، الذي هو كلب هنغاري يطلق عليه “بيست” (الوحش)، والذي أنشأ له حسابا على موقع “فيسبوك” ويحتل المرتبة الثانية في صدارة الاهتمامات بالنسبة له.

سبوتنيك

شارك الموضوع :





