مكافحة التهريب تحبط عملية كبرى لتهريب (1192) مسدس





تمكنت قوات مكافحة التهريب بمنطقة “دوكة” الحدودية بولاية القضارف بقيادة النقيب “خالد يوسف” من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة بلغت (1192) مسدس “تركي” (9) ملي، داخل عربة لوري بقرية “عروة” بالقرب من منطقة “بركة نورين” بمحلية القلابات الشرقية الحدودية بولاية القضارف

و طبقاً لصحيفة (المجهر) فإن معلومات توفرت لوحدة المكافحة عن تنفيذ عملية لتهريب الأسلحة إلى إثيوبيا، وبعد الرصد المتابعة لتحركات العربة قام أفراد المكافحة بنصب كمين للعربة وتوقيفها وتم العثور على المضبوطات داخل العربة وتوقيف سائق العربة و متهم آخر، وتم نقل المضبوطات إلى ولاية القضارف وتدوين بلاغ تحت طائلة الأسلحة المادة (26) الأسلحة و الذخيرة بالقسم الأوسط .

الخرطوم ( كوش نيوز )

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