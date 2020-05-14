الصحفي معاوية عبد الرازق بعد وفاة والدته الثانية: يا وزير الصحة (انت خصيمنا يوم الوقفة العظيمة)





لله ما اعطى وروحها امانة في اعناقكم

حدثوني عن الالم واحدثكم عن الاهمال.. زوجة ابي او امي الثانية كما يحلو لي ان اناديها.. تعاني الضغط والسكري وشعرت ببعض الالام في قلبها.. الحادية عشر من صباح الثلاثاء اطلقت صرختها الاولى ايذانا بمعاناتها.. شرق النيل.. اقصى الشرق مسكنها.. حملناها في مرارة بحث عن مستشفى.. لم تستقبلنا مستشفى شرق النيل.. وتكرر الامر بعدد من المستشفيات بما فيها الخاصة.. الحال في بحري لم يختلف كثيرا فتلويحة اليد كانت كافية لارجاعنا قبل الدخول.. طلب من احد الاصدقاء التوجه بها لمستشفى ام درمان.. للتجسد مقولة.. من الشرق الى الغرب.. كل ذلك والغصة تطعن في الحلق لما وصل اليه الحال.. تعجبت بعد موافقة حوادث ام درمان باستقبالنا.. لكن التعجب لم يدم طويلا لاعلم ان السبب وجود كاميرتي قناتي العربية والحدث اللتان ترصدا معاناة المرضى في مرارة البحث عن علاج.. اذا.. الاستقبال خوفا من الاعلام وليس خوفا من الخالق.. ممرضان فقط داخل المستشفى والحال يغني عن السؤال.. لا طبيب ولا اختصاصي ولا بيئة حتى لمعرفة شخصية مع احد الممرضين اتصل بصورة شخصية من هاتفه بالاختصاصي وشرح له الحالة.. مرض الضغط والسكري وبعض المعاناة في القلب نتيجة لتركيب دعامة في وقت سابق.. وصف الطبيب المطلوب من الفحوصات.. لم نجد معمل بالمستشفى واضطررنا للخروج في رحلة بحث جديدة.. اكثر من 6 فحوصات من الدم ووظائف الكلى وخلافها.. استمرت من الثانية والنصف ظهرا حتى اذان المغرب.. وكل طلب الفحوصات وقراءة النتيجة عبر المكالمات والواتساب.. تستمر المعاناة والحالة تسوء.. بجوارنا حالات يرثى لها جثمان جالس على كرسي ومن ثم سقط على الارض.. لا احد تجرأ على لمسه ومنعونا حتى من تمديده بعد في موقف خلا من ذرة انسانية.. مريض اخر طلب انسولين وقال انه حضر من اقاصي ريف بحري.. ايضا لا عناية ولا طبيب.. سلم روحه لبارئها.. وبالعودة لامي لا صوت يعلو سوى التساؤل لماذا هذا الوضع.. لا حوادث ولا اطباء ولا مستشفيات تستقبل اي حالة.. ما يصرح به وزير الصحة في الاعلام مجافٍ عن الواقع.. اهات هنا وصرخات هناك.. دموع هنا ودعوات هناك.. معناة بكل ما تحمل الكلمة من معنى.. رغم كتابتي للمئات الصفحات خلال مسيرتي الصحفية إلا ان الواقع بالمستشفيات اكبر من اي كلمة مهما عظمت.. فشلت ان اصف حالة العجز التي نحن فيها واتمنى إلا يقع احدكم في مثلها.. قبيل العشاء خرجنا فلم نستفد شي بل ساءت الحالة لعدم وجود حتى مروحة او فراش جيد.. ناهيك عن اطباء وخدمات.. منزل ابن خالتها كان الملاذ.. تنفست امنا الصعداء.. بدأت تتحدث معنا وكأنها على علم بموعد الموت.. فاجأتنا بعبارة (ماف اي حاجة هنا ودوني اموت في بيتي) .. لحظتها تمنيت ان يطوف وزير الصحة بالمستشفيات ليعلم من يتحرى الكذب.. من شدة الالم وقلة الحيلة لم استطع الطلوع ببث مباشر للمكذبين للواقع والمدافعين عن الهرجلة في القطاع الصحي.. لن اثبت لكم كمية الاهمال وعدم المبالاة والذل الذي يتعرض له مرافقي المرضى والمرضى بالمستشفيات الخاصة والحكومية.. فقط زوروها ولتروا بأعينكم.. فقط زيارة واتمنى من المولى ان يبعد عنكم حالة في هذه الايام المباركة في ظل الوضع المتردي.. المثل يقول من رأى ليس كمن سمع ولكنني اقول من عاش ليس كمن رأي فلا حيلة ولا قوة للمرافقين سوى انتظار الموت.. وفي لحظات رأيتها وعايشتها مع اخرين تمنوا الموت لمرضاهم لكمية المعاناة التي عاشوها..

رسالة الى اكرم وحاشيته والذين يستميتون دفاعا عنه.. دعك من التقارير المدبجة اذهب بنفسك وطف على رعيتك ومؤسساتك الخدمية.. اجزم انك ستخجل مما تقول عن عمل المستشفيات وتكذيب كلما يقال لك.. دعاء لمن يدافعون ويكذبون اي صوت.. الله لا وراكم مكروه في قريب..

آخرا وليس اخيرا..

الى وزير صحتنا.. جميع تلك الارواح التي فاضت بسبب اهمال او نقص خدمات او عدم استقبال المستشفيات للمرضى في رقبتك وانت خصيمنا يوم الوقفة العظيمة.. وباسم كل اهة مريض ودمعة مكلوم اقسم بانك ستُسأل عنها يوم القيامة.. يوم لا تظلم نفس شيئا.. يوم لا حرس ولا حشم ولا اعلام..

حسبي الله ونعم الوكيل

معاوية عبد الرازق

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