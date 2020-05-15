وزارة الصحة تعلن عن المستشقيات العاملة بولاية الخرطوم





اعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن اسماء المستشفيات العاملة بولاية الخرطوم ونوهت ادارة المستشفيات بوزارة الصحة في تعميم صحفي اليوم بأن العمل يسير في عدد من المستشفيات واكدت توفر الخدمات العلاجية للمواطنين بكافة الاقسام بالرغم من التحديات التي تواجهها واهمها عدم توفر الكادر الطبي بالمستشفيات .

ونوهت الوزارة ان المستشفيات العاملة هي (مستشفى امدرمان التعليمى ، مستشفى محمد الأمين حامد للاطفال ، مستشفى الدايات ،مستشفى بحرى ،مستشفى احمد قاسم للقلب ،مستشفي الاطفال ،مستشفى النو ،المستشفى السعودى ،حوادث مستشفى الشيخ محمد على فضل ،مستشفى الجزيرة اسلانج ، مستشفى ابو عنجة ، مستشفى الوالدين ،مستشفى الشعب ،مستشفى الأنف والأذن والحنجرة ،مستشفى الشهداء ،مستشفى العيون ( عبد الفضيل الماظ) ،مستشفى الخرطوم الجلدية ،مستشفى الاسنان ،ستشفى امبده ،المستشفى الأكاديمي ،مستشفى التمييز للطوارئ والإصابات ،مستشفى السروراب ،مستشفى البان جديد، مستشفى بشائر،.مستشفى قرى ،مستشفى جبل اولياء ،مستشفي حاج الصافي جميع الاقسام عدا النساء والولادة) .

كما نوهت الوزارة بأن حوادث الاطفال بمستشفيات امبدة والبان جديد لاتعمل لعدم توفر نواب اخصائي اطفال

وتقدمت وزارة الصحة ممثلة فى إدارة المستشفيات بالشكر للكوادر الطبية والكوادر المساعدة التى تبذل قصارى جهدها في تقديم الخدمات الطبية لمواطنى الولاية

سونا

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