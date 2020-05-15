الحزب الشيوعي الحاكم لن يخسر الكثير جراء هذه الصدامات وستخسر الأسر فلذات اكبادها إما إعداما او سجنا





على الأسر وأولياء الامور الإنتباه لما يجر اليه أبنائهم ..

لجان المقاومة تعمل على الإستغلال السئ لطاقات الشباب وحماسهم وتردي بهم إلى التهلكة …

من قتل الشاب المصلي عمر في مسجد الثورة هو الآن في السجن ينتظر المحاكمة وقد يحكم عليه بالإعدام ..

ومن قتلوا حافظ القرآن في مسجد عد بابكر هم الآن في السجن ينتظرون المحاكمة وقد يعدموا…

من إعتدوا على منزل الاسلامي وضيوفه وسياراتهم في كوستي هم الآن في السجن ..وحدد لهم مبلغ 300 الف جنيه كفالة إطلاق سراح لكل منهم لتغطية خسائر السيارات المهشمة ..والأسر متعسرة ماديا لا تستطيع الدفع …

لن يخسر الحزب الشيوعي الحاكم الكثير جراء هذه الصدامات فبإمكانهم دائما الكذب والإنكار ..ولكن ستخسر الأسر فلذات اكبادها إما إعداما او سجنا..

محمد مصطفى

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