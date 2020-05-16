تقرير أمريكى جديد يؤكد عدم انتقال عدوى كورونا من الأم للجنين





كشفت بيانات جديدة نشرتها مقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا أن الأطفال المولودين لأم مصابة بفيروس كورونا لم يلتقطوا العدوى منها، حيث أوضحت الأرقام أنه على الرغم من أن 134 امرأة حامل أثبت التحليل أنهن مصابات بكورونا لا يوجد لدى أي من الأطفال المولودين حتى الآن عدوى كورونا.

ووفقاً لموقع “إنسايدر” فإن البيانات الجديدة قد تنقل الطمأنينة للأمهات الحوامل بأن المرض لا ينتقل للجنين من رحم الأم.

على وجه التحديد، كانت هناك 29 ولادة حية وولادة ميتة بين النساء المصابات بكورونا في مقاطعة لوس أنجلوس ومن بين 24 رضيعاً تم اختبارهم، لم يكن أي منهم إيجابيًا لفيروس كورونا، ويفترض أن بقية الأمهات ما زلن حوامل.

وقالت باربارا فيرير، مديرة الصحة العامة في المقاطعة، وفقاً لما نشرته صحيفة لوس أنجلوس تايمز: “إلى جميع الأطفال الجدد في مقاطعة لوس أنجلوس، يسعدنا أن نرحب بكم في مجتمعنا”.

وتدعم البيانات الأبحاث السابقة، والتي تشير جميعها تقريبًا إلى أن النساء الحوامل لا يمكنهن تمرير عدوى كورونا في الرحم.

ووجدت دراسة أجرتها مجلة لانسيت على 9 نساء حوامل مصابات بـ COVID-19 في ووهان، أن تحليل أطفالهن كان سلبياً للفيروس ولم يكن هناك أي دليل على وجود فيروس كورونا في لبن الثدي أو السائل الأمنيوسي أو دم الحبل السري أيضًا.

ومن بين 34 حالة للأطفال المولودين لنساء مصابين بـ COVID-19 والتي تمت مناقشتها في ندوة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في شهر مارس الماضى ، لم يثبت وجود أي حالة إيجابية للمرض.

لكن 3 دراسات أثارت تساؤلات حول هذه الاستنتاجات، من خلال إظهار كيف أن بعض الأطفال ما زالوا يفحصون بشكل إيجابي لـ COVID-19 عندما اتخذت تدابير وقائية صارمة بعد الولادة.

ولا يوجد دليل على أن النساء يمكن أن ينقلن الفيروس إلى أطفالهن حديثي الولادة عن طريق لبن الأم، وينظر الباحثون فيما إذا كانت المادة قد تكون واقية ضد المرض.

النساء الحوامل لا تزال تعتبر عالية المخاطر للإصابة بكورونا

نظرًا لأن النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والوفيات الشديدة من التهابات الجهاز التنفسي الأخرى مثل الأنفلونزا، “يجب اعتبارهن مجموعة معرضة لخطر الإصابة بـ COVID-19″، وفقًا للكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء.

يمكن أن يجعل كورونا أيضًا من المرجح أن يكون لدى النساء الحوامل مضاعفات، أي الولادة قبل الأوان ، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

بينما يبدو أن الرضع والأطفال لا يزالون أقل عرضة للفيروس من البالغين ، إلا أنهم يمكن أن يصابوا بعدوى مفترضة بعد الولادة، في حالات قليلة، يمكن أن تكون خطيرة.

في دراسة أجريت في 17 مارس من بين 2000 طفل في الصين تم تشخيص إصابتهم بـ COVID-19، وجد الباحثون أن الأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى الحادة أو الحرجة.

وتوصلت إلى أن ما يزيد قليلاً عن 10 ٪ من جميع الرضع في الدراسة في حالة شديدة، مقارنة بـ 7 ٪ من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة وخمس سنوات ، و 4 ٪ من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 10 سنوات ، و 4 ٪ من 11 إلى 15 سنة، و 3 ٪ من المراهقين الأكبر سنا.

ومع ذلك ، كان 90 ٪ من الأطفال إما عديمي الأعراض أو لديهم أعراض كورونا الخفيفة أو المعتدلة ، مثل الحمى أو التعب أو التهاب الحلق أو السعال أو ضيق التنفس.

اليوم السابع

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