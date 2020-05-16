اللي شبكنا ..يخلصنا





كان قد تم تقديم شاب للامامة في قرية بلدياتنا ..يبدو ان الموقف أرهب الامام الشاب فاخطأ في القراءة وقال (انا أعطيناك في ليلة القدر) ..فما كان من بلدياتي الا ان صاح قائلا (اساكا اكا هلا صلحتوا) ..ويعني (هسه نصحح لك اي ايه فيهم ؟) ..

وزير المالية الاتحادي خرج علينا بتصريح غريب يقول (ان ايراد صادر اللحوم المبردة لا يدخل خزينة الدولة بل يعود الى المنظومة العسكرية التي قامت بتصديره) ..هسه نصلح ياتها فيهم ؟ . ..المنظومة العسكرية التي تقوم بالتصدير وعمل وزارة الثروة الحيوانية ؟ ام وزارة المالية التي تصفق وتهلل لنشاط لا يعود عليها بشئ ؟؟ نصلح ياتو واحدة ؟؟ ..

ماذا يعني ان المنظومة العسكرية لا تقوم بتوريد عائد الصادرات تبعها ؟ الا تتلقى المنظومة العسكرية الدعم المباشر واكبر نسبة من الناتج القومي ؟؟ ما هو واحد من امرين …اما ان المنظومة العسكرية تتلقى دعما مباشرا من وزارة المالية .. لكنها لا تورد عائد الصادرات ..ببساطة (لأن على رأسها ريشة )..و(البلد حقتنا وبنلف بي راحتنا )..مع العلم ان وزارة المالية تقوم بالاشتراط بتحقيق ربط محدد سنوي على كل مؤسسة او منظومة حكومية تتلقى دعمها المباشر ..اليس كذلك ؟..ولا انا (فايته على حاجة )؟؟؟ ؟

او ..ان المنظومة العسكرية لا تتلقى دعما مباشرا من المالية الاتحادية ..يعني (فارزه عيشتها وفاصلة مطبخها) …..على كدا يبقى عداها العيب ..ومن حكم في ماله ما ظلم ..لكن يبقى السؤال ..ماهي العلاقة الشرعية التي تربطنا بهذه المنظومة التي تعتبر كأنها (مؤجرة ) مننا الصالون ؟ هل في اتفاقية تعايش بينا ولا كيف ؟؟ طيب سؤال ..كيف تسمح وزارة المالية الاتحادية لهذه المنظومة بالتعامل المباشر في موارد الدولة مثل الثروة الحيوانية ..وهي تعلم تمام العلم ان المردود لن يدخل خزينة الدولة ؟؟ واين هي وزارة الثروة الحيوانية وكل توابعها من الفيلم دا ؟ ..وفي الحالة هذه ايضا نصلح شنو ولا شنو ؟ ماذا يفعل وزير الثروة الحيوانية ان كانت المنظومة العسكرية تقوم بعمله ؟ ما الذي ننتظره من وزير المالية ان كانت جهات اخرى هي التي تتحكم في الصادر والوارد وتحتفظ بالايراد عندها تحت شعار (العندي انا ما بدي؟)..

واحدة من اسوأ خصل النظام البائد ..ذلك التداخل الغريب في الاختصاصات ..ومنح جهات معينة امتيازات جهات اخرى دون وجه حق ..ودون اي تفسير لذلك التخصيص ..وكنا نظن انه ذهب معهم الى غير رجعة ..لكن حسن الظن يبدو انه سيوردنا المهالك ..افرزوا الكيمان يا جماعة ..واشرحوا لنا ما يحدث من وراء الكواليس ..واخيرا وليس آخرا ..وضحوا لينا بالضبط ما لينا وما علينا ..عشان ما ندفق فرحتنا باكتمال الصادر على الرهاب ..ونحلم بغد اجمل ..لنصحو ونجد ان ما (جمعه النمل قد وطاه الفيل ).

ناهد قرناص

الجريدة

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