وزارة الصحة تعلن قائمة بأسماء المستشفيات العاملة بالخرطوم





اشتكى عدد من المواطنين من استمرار اغلاق المستشفيات بسبب وباء كورونا واصابتها للمئات من الاطباء بالخرطوم والولايات مما ادى الى ارتفاع عدد المتوفين بالامراض المزمنة لعدم تلقيهم العناية الصحية اللازمة واطلقت مستشفى أمدرمان نداء عاجل للاطباء لسد النقص الذي تواجهه وحثت لجنة الاطباء المركزية الاطباء للتوجه للمستشفيات وفي الاثناء اقرت وزارة الصحة بان المستشفيات تواجه نقصا في الكوادر الطبية

وأعلنت الوزارة قائمة باسماء المستشفيات العاملة بالولاية بعد تلقيها شكاوى من حدوث حالات وفيات بسبب توقف عدد من المستشفيات عن تقديم الخدمة للمرضى خلال الايام الماضية وإغلاق أبوابها في وجوه المرضى ومرافقيهم .

ونوهت ادارة المستشفيات بوزارة الصحة بأن العمل مستمر في عدد من المستشفيات واكدت توفر الخدمات العلاجية للمواطنين بكافة الاقسام بالرغم من التحديات واهمها عدم توفر الكادر الطبي بالمستشفيات .

وكان مدير مستشفى أمدرمان التعليمي قد أعلن في تعميم على صفحته بـفيسوك إستنجاده بالكوادر الطبية نتيجة النقص الحاد للأطباء بالمستشفى في “الطوارئ والإصابات” ما أدى لأن يُدير (٣) أطباء فقط كل قسم الحوادث.

ونتيجة لذلك قررت إدارة المستشفى إستقبال حالات الإصابات فقط وتوقف العمل في بقية أقسام الطوارئ، لحين إكتمال الكادر الطبي.

ووجّه المستشفى إعتذاراً للمواطنين لعدم قدرته على استقبال حالات مرضية غير حالات الإصابات.

الخرطوم:شذى الشيخ

صحيفة الجريدة

شارك الموضوع :





