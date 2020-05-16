مستشفى سنار يعلن إنطلاقة العمل للنساء والتوليد بكوادره غداً





أكد الدكتور سامر عبد الرحمن قرشي مدير مستشفى النساء والتوليد بسنار استئاف العمل بالمستشفى الأسبوع الماضي بعد أن توقف نتيجة لحجر الكوادر الطبية والصحية بالمستشفى اثر مخالطتهم لمريض تأكدت اصابته بفيروس كورونا وتوفي لاحقاً ،مشيراً إلى الاستعانة بكوادر طبية من ولاية الخرطرم لتسيير العمل .

وأشار دكتور سامر إلى التحديات التي تواجه الإدارة لتطوير المستشفى الذي يقصده المواطنون من مختلف المحليات والولايات المجاورة وتوفير معينات العمل به.

وأوضح مدير النساء والتوليد بسنار في حوار مع (سونا ) العقبات التي تواجه سير العمل بالمستشفى متمثله في ضعف الایرادات التي لا تفي حاجة العمل بمستشقي النساء والتوليد، مناشداً وزارة المالية للوفاء بالتزاماتها المالیة والعينية وتوفیر وجبتي الفطور والعشاء في شهر رمضان للاطباء بالمستشفی ، مشيدا بالمساهمات التي قامت بها مبادرة نداء سنار لمجابهة فايروس كورونا بتوفير وجبتي الافطار والعشاء طيلة الايام الفائته.

وثمن دكتور قرشي جهود الجيش الأبيض من أطباء وكوادر مساعدة وهم يعملون على علاج مرضى الكورونا ومتابعة الحالات الاخري بفدائية وشجاعة الجندي السوداني، داعيا لتوفير الحماية اللازمة للجيش الأبيض وتحفيزهم وتوفير احتياجاتهم المختلفة وتذليل كافة العقبات التي تواجههم.

وأبان د. سامر أن مستشفى النساء والتوليد بسنار سيستأنف عمله اعتباراً من يوم غد الأحد بكوادره التي كانت قيد الحجر الصحي وجاءت نتائجهم سلبية، لافتاً إلى أن المستشفي جاهز ﻹجراء العمليات القيصرية المستعجلة والولادة وكافة العمليات ،مؤكدا إلتزامهم التام بتنفيذ وتطبيق كافة اﻹجراءآت الاحترازاية واﻹرشادات الصحية التي جاءت بها وزارة الصحة لحماية العاملين .

سونا

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