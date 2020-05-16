إعلان عن المستشفيات الخاصة العاملة الآن بولاية الخرطوم





أعلنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم في تعميم صادر اليوم عن إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة بالادارة العامة للطب العلاجى بالوزارة عن المستشفيات الخاصة العاملة الآن خلال فترة الحظر وتقدم الخدمات العلاجية خلال 24 ساعة داخل ولاية الخرطوم ، وأكدت في التعميم أن المستشفيات الخاصة العاملة والتي ارفقت الوزارة ارقام التلفونات الخاصه بها هي:-

1- مستشفى المنورة التخصصي الكلاكلة المنورة 0123400184

2- مستشفى طيبه امدرمان 0123360742

3. مستشفي الانفال التخصصي امدرمان امبدة الحارة 3 .. تلفون 0118506204

4. مستشفي الوداد التخصصي ام درمان

+٢٤٩١٨٧٥٦٤٨٣٧

5. مستشفى الإنجاز السوداني الألماني شارع جبره الرئيسي

0910052550

0966182208

6. مستشفى تقى التخصصي الشهداء

0912241068

7. مستشفى الدروشاب التخصصي بحري

0122489574

8. مستشفى الملازمين التخصصي امدرمان

0912390609.

9. مستشفي ليبيا امدرمان سوق ليبيا 0123090555

10. مستشفى الشفاء التخصصي بالكلاكله شرق آخر محطه

0123925011.

0915038189

11- مستشفي الريحان بحري الكدرو

0183731750

0154886300

12/مستشفي الدسوقي التخصصي امدرمان الثورة الحاره التاسعه شارع الشنقيطي محطة حميدان……0123064970

13-مستشفي كوين ٠١٨٣٢٨٦٠١٣

14. مستشفى مدينه البراحه الطبيه…بحري شمبات

هاتف/0185212222

15. م. افريقيا التخصصي العمارات ش١ +249183578154/+249183578153

16. مستشفي قطر الندى – أمبدة الحارة ٣٤

م. ٠٩٦٩٤٤٠٧٥٨

17. مستشفي حراء التخصصي العمارات ش5 0912809292

18. مستشفي الضحي الحاج يوسف

٠١٢٢٨٢٠٣٢٠

19. مستشفي شفاء العليل أمبدة الحارة ٢٠

م. ٠٩١٢٣٦٤٢٢٥

20.مستشفي بشائر الخاص الفيحاء الحاج يوسف 0916892887

21. مستشفى الساحة التخصصي -اركويت

2565 249912736630 +

22. مستشفي الوداد التخصصي امدرمان +249187564837

23. مستشفي تبارك للأطفال الحاج يوسف +249127040909

24. مستشفي تبارك للأطفال فرع ام درمان حي العمدة

25. مستشفى رويال كير الخرطوم بري +249156550151

26. مستشفى فضيل الخرطوم شارع الحوادث +249183766661

27. مستشفى دار العلاج الخرطوم الرياض 0183522616

28. مستشفى بست كير اللاماب 0100092486

29. مستشفى الفيصل الخرطوم شارع الحوادث

0155771000

0155773314

30. مستشفي موده الطبي الخرطوم

+249183771006

31.مستشفى دريم للولادة شارع الستين 0155660612

0155660626

32. مركز عواض للأمراض الجلدية والتناسلية

الخرطوم شارع المطار

0155174800

0997297144

0111622521

33.مستشفى آسيا امدرمان الشهداء

0187577031

0187577033

34. مستشفى الاطباء شارع افريقيا لفة الجريف

35. مستشفى الفؤاد الخرطوم الصحافة

36. مستشفى القمة العمارات

37. مستشفى احمد خالد حميدة للاطفال الصحافه

سونا

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