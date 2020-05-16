إعلان عن المستشفيات الخاصة العاملة الآن بولاية الخرطوم

أعلنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم في تعميم صادر اليوم عن إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة بالادارة العامة للطب العلاجى بالوزارة عن المستشفيات الخاصة العاملة الآن خلال فترة الحظر وتقدم الخدمات العلاجية خلال 24 ساعة داخل ولاية الخرطوم ، وأكدت في التعميم أن المستشفيات الخاصة العاملة والتي ارفقت الوزارة ارقام التلفونات الخاصه بها هي:-
1- مستشفى المنورة التخصصي الكلاكلة المنورة 0123400184
2- مستشفى طيبه امدرمان 0123360742
3. مستشفي الانفال التخصصي امدرمان امبدة الحارة 3 .. تلفون 0118506204
4. مستشفي الوداد التخصصي ام درمان
+٢٤٩١٨٧٥٦٤٨٣٧
5. مستشفى الإنجاز السوداني الألماني شارع جبره الرئيسي
0910052550
0966182208
6. مستشفى تقى التخصصي الشهداء
0912241068
7. مستشفى الدروشاب التخصصي بحري
0122489574
8. مستشفى الملازمين التخصصي امدرمان
0912390609.
9. مستشفي ليبيا امدرمان سوق ليبيا 0123090555
10. مستشفى الشفاء التخصصي بالكلاكله شرق آخر محطه
0123925011.
0915038189
11- مستشفي الريحان بحري الكدرو
0183731750
0154886300
12/مستشفي الدسوقي التخصصي امدرمان الثورة الحاره التاسعه شارع الشنقيطي محطة حميدان……0123064970
13-مستشفي كوين ٠١٨٣٢٨٦٠١٣
14. مستشفى مدينه البراحه الطبيه…بحري شمبات
هاتف/0185212222
15. م. افريقيا التخصصي العمارات ش١ +249183578154/+249183578153
16. مستشفي قطر الندى – أمبدة الحارة ٣٤
م. ٠٩٦٩٤٤٠٧٥٨
17. مستشفي حراء التخصصي العمارات ش5 0912809292
18. مستشفي الضحي الحاج يوسف
٠١٢٢٨٢٠٣٢٠
19. مستشفي شفاء العليل أمبدة الحارة ٢٠
م. ٠٩١٢٣٦٤٢٢٥
20.مستشفي بشائر الخاص الفيحاء الحاج يوسف 0916892887
21. مستشفى الساحة التخصصي -اركويت
2565 249912736630 +
22. مستشفي الوداد التخصصي امدرمان +249187564837
23. مستشفي تبارك للأطفال الحاج يوسف +249127040909
24. مستشفي تبارك للأطفال فرع ام درمان حي العمدة
25. مستشفى رويال كير الخرطوم بري +249156550151
26. مستشفى فضيل الخرطوم شارع الحوادث +249183766661
27. مستشفى دار العلاج الخرطوم الرياض 0183522616
28. مستشفى بست كير اللاماب 0100092486
29. مستشفى الفيصل الخرطوم شارع الحوادث
0155771000
0155773314
30. مستشفي موده الطبي الخرطوم
+249183771006
31.مستشفى دريم للولادة شارع الستين 0155660612
0155660626
32. مركز عواض للأمراض الجلدية والتناسلية
الخرطوم شارع المطار
0155174800
0997297144
0111622521
33.مستشفى آسيا امدرمان الشهداء
0187577031
0187577033
34. مستشفى الاطباء شارع افريقيا لفة الجريف
35. مستشفى الفؤاد الخرطوم الصحافة
36. مستشفى القمة العمارات
37. مستشفى احمد خالد حميدة للاطفال الصحافه
سونا