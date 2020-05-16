الحكيم يكتب: حمدوك، لقد فشلت في اغلب المجالات ان تحقق احلام الثوار والسودانيين





#عصر_البلطجية ومستقبل_السودان

#كولومبيا2_أم_الحقيقة

كتب محمد هاشم الحكيم

اولا : اتمنى لأول مرة من الدجاج و كتيبة ال 300 مفسبك وال 500 $ ؛ ان يتنازلوا ويقراوا المنشور ثم يقوموا بمهمتهم المعتادة الشتم والسب والتخوين بكل العبارات منتهية الصلاحية ، وستعرفونهم كالعادة في تعليقاتهم الفاحشة و سبهم المعتاد للكاتب وترك المكتوب فالوضع لا يحتمل .

ثانيا : ناس كنتو وين خشوا صفحاتنا ستعرفوا نضالنا وقولة الحق التي دفعنا ثمنها قبل ان تولد اكثريتكم

ثالثا : ناس ما زمان الكيزان كان بعملوا اكتر من كدة؛ اذكركم هل انتم مثلهم تستنسخوا تجربتهم وتعجبون بها ؟

#يناير2019

وتوقفت التاتشر امامي يومها وامسك زبانيتها بصبي في ال ١٦ من عمره وانهالوا عليه ضربا .

لم استطع الا ان اقف امامهم ممسكا بالصبي وانا اتخيله ابني المشارك في كل التظاهرات وهو في نفس عمره ، وقفت مصرا على انزال الصبي من التاتشر وسط تهديدهم لي ، حتى رفع احدهم عصاه على وجهي الا ان رفيقه امسك ييده وقال لا لا.. ده الشيخ

حادثتهم وقلت لهم سآخذ هذا الصبي معي يبيت اليوم مع امه لا في الزنزانة ،

فرضخوا لي واطلقوا سراحه .

على هذا تربيت ، فلا استطيع رؤية الظلم والسكوت عليه ؛ فمن وقف في مشهد يظلم فيه مظلوم ولم ينصره نزلت عليه اللعنة.

#خفافيش_الظلام

كلنا رأينا البلطجة التي تعرض لها الناشط ذو النون الشاب الذي كانت صفحته على الفيس الأولى في السودان في توجيه الثورة و تحديد الاهداف.

اعتدت عليه شلة اثيمة وهو اعزل فواجههم بقوة وهم يكيلون اللكمات و يشتموه باقذع لفظ وهو اعزل وقد حل قبلها علنا ضيفا عليهم.

حتى كتابة هذه الكلمة لم اسمع اي رد فعل سياسي او رسمي على هذا الاعتداء الذي تكرر اشباهه في انحاء السودان؛

فدعوني احدثكم يا من تراقبون المشهد :

فمنافق من ادعى الثورية ثم حدثه قلبه بالاعجاب بالبلطجة ضد ذي النون ورفاقه لأنها وافقت هواه .

جبان من سكت عليها ولينتظر دوره من بلطجية المراعي وقطاع طرق العدالة .

منافق اي سياسي او وزير تغاضى عن هذه البلطجة – التي ستشكل مستقبل السودان – خوفا من نقد كتيبة الفيسبوك ( ال ٣٠٠) واسياده الساسة الذين عينوه.

وغد وضعيف وفاقد رجولة من يتآمر بليل ليقود رجرجة لتعتدي على شاب اعزل نزل ضيفا على بلد كست الكعبة وبنت اول دولة اسلامية بالسودان ؛ ينشد لها الطلبة الحربيون يوم التخريج #سنار_موعدنا يا باغونا ؛

اما رواق السنارية في الازهر فلا زال شاهدا على صدق سنار القديمة وحضارة الفونح والعنج الاسلامية التي لم تضق يوما بأحد

الرجل -ذو النون – جمع المال واخذ التصريح واتى يحمل مكنات الرش والتعقيم ليساهم في حماية اطفال ونساء وعجائز الولاية ،

يحمل لهم الدواء والوقاية ؛ ليعيده البلطجية مضرجا بدمه طريدا كاللصوص وقطاع الطرق

فعل ما لم تفعله الاحزاب والتجمعات

بلاطجة من ظنوا ان السودان اصبح ملكا لهم ؛ يقيمون الحدود و ينفذون القانون ويحتلون البيوت و لا سلاح لهم سوى قوة موهومة يوم سكت الاسود واختاروا الذلة .

لا تسالوهم ؛ فهم قطيع لا يجيدون سوى الهتاف والاعتداء ؛

وابحثوا عن قادتهم خفافيش الظلام ، اصحاب المليون وجه و تسعمائة ضحكة ،

اعرفوهم بسيماهم فهم اذلة امام العسكر كذبة على المنظمات الحقوقية ، رُكعٌ لاموال الخليج ، و رضع من ثدي امريكا ،

يدعون البراءة امام الجماهير وانهم ينشدون العدالة ؛

فاذا خلوا كشروا عن انياب الذئاب وغدر الكلاب وارسلوا العصابات تشعل نيران العداوة و تذل الخصوم .

فاذا نفذوا انتقامهم خرجوا يجأرون للعدالة … وهتفوا بصوت خفي لا تعتدوا لا تطبقوا القانون بايديكم انتظروا دولة القانون عيب ..

كذبة هم ؛

فما حكمت احزابهم يوما بلدا الا بالسلاح ؛ قتلوا الاعداء ، و ذبحوا الاصدقاء ، وعاشوا ديكتاتوريات بغيضة ،

يريدون اليوم اعادتها باسم ديمقراطية مزيفة.

بعد ان تعرفنا على اعدائك -ذا النون- عرفنا انك على حق

وبعد ان رأينا بلطجتهم نشاهد اليوم مستقبلهم و مصيرهم أمامنا.

اصبحنا في بلد يصفق بعض قادتها للقراي يكذب على الله اذ يقول ان القران ليس بعربي في وقت يقول الله انه عربي ، ويدعي ان حزبهم افهم من الصحابة وان رسالة القرآن لا تصلح لهذا الزمان ؛

ولم يتجرأ سياسي واحد ان ينتصر لله او لكتابه او لصحابة نبيه

فاي نصرة نرتجيها ممن خذل الله و رسوله

الى #لجان_المقاومة

اعلم انكم تعيشون حالة صراع خطيرة بين أحلامكم التي اعقبت تضحياتكم الجزيلة للانتصار في ثورة مجيدة ،

وبين الفشل في اداء الخهبة الحاكمة دون المستوى ،و التي انشغلت باجندات حزبية عقائدية غريبة عن وعي شعبنا ، وتصفية حسابات ولم تلب تطلعاتكم .

نعلم ان حمدوك لم يتمكن حتى اللحظة من صناعة رؤية او مشروع يستغل طاقتكم الكامنة ،

لكن كونوا اقوياء بالامل و كونوا جسما خاصا بكم يقف ضد اي استغلال حزبي او انهيار عصبي يصيب الافراد و يدفعهم للتشفي من الأعداء بدل بناء البلاد.

ايها الناس

قفوا صفا واحدا ضد البلطجة فان سكوتكم يغري السفهاء انهم على حق

اتخذوا موقفا قويا

فالثور الاببض قد اكل

#حمدوك_أفق ؛ فأنت في مرمى المدفع فلا ترض ان تكون سلة تُرمى فيها قمامة الخفافيش

كن رئيسا لكل السودانيين فان التاريخ لا يرحم

لقد فشلت في اغلب المجالات ان تحقق احلام الثوار والسودانيين ؛ فلا تفشل في تحقيق العدالة ومنع البلطجة ؛

فما فعلوه باعدائك يعطي سكوتك عليه تصريحا لهم ليفعلوه لك يوما ما.

أيها البرهان فخر الجيش ؛

أين انت من هذا فثقتنا بك ورفاقك لم تزل تدفعنا للصبر على العور الذي يفعله هؤلاء ؛

انصر المظلوم ؛ فان تغاضي القوي عن نصرة الضعيف بطاقة لدخول نادي الذلة يوما ما

وانت لا زلت #فخر_الجيش الذي نجله و نحترمه .

عزيزي القاريء اقله شارك المنشور على الوسائط لتسجل صوتك انك ضد الظلم والبلطجة قبل ان يتشكل #عصر_البلطجية

محمد هاشم الحكيم

عضو المجلس الأعلى للعلماء الافارقة

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