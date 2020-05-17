وزير الشؤون الدينية السوداني في معرض اعتذاره عن خطأ “لم نتقدم لهذه المواقع لابعلمنا ولا بكسبنا المعرفي”





اعتذر وزير الشؤون الدينية والاوقاف السوداني “نصر الدين مفرح” عن خطئه الذي ورد في معرض حديثه عن الرحمة اليوم السبت بمنصة كورونا الإعلامية، قائلاً أن السورة الوحيدة في القرآن التي لم تستفتح بالبسملة هي “المائدة”، بدلاً عن الصواب وهي سورة التوبة.

وقال “مفرح” على صفحته بفيسبوك: اعتذر عن الخطأ غير المقصود، وليفرح من أسعده خطئي وليغفر الله لي، وهو خطأ غير متعمد لا شك فيه فاتخذه البعض مجالاً للتندر والإساءة والتهكم.

مشيراً: بأن لم نتقدم لهذه المواقع لا بعلمنا ولا بتفوقنا ولا بأحسابنا ولا بأنسابنا ولا بكسبنا المعرفي، بل ظروف أملتها ثورة عظيمة كنا بعضها.

وقبلها أثار “مفرح” ضجة واسعة على مواقع التواصل بعد خطأ وقع فيه أيضاً خلال تغريدة كتبها على “تويتر”، حيث خلط في آيات قرآنية بين سورتي المائدة والبقرة وهو الامر الذي وضعه في موضع حرج.

وكان الوزير قد نشر في وقت سابق آية قرآنية من خلال تغريدة له على تويتر مستهلا بها حديثه، وأشار إلى أنها تتبع لسورة البقرة، قبل أن يعود ويعتذر بعد مداخلات المتابعين الذين أوضحوا له بأن الآية التي نشرها تعود لسورة المائدة وليست البقرة.

الخرطوم: السوداني

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