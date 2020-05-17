بيان يعكس خلافات عاصفة داخل تجمع المهنيين السودانيين





بيان مشترك

انخرطت الأجسام أعضاء تجمع المهنيين السودانيين الموقعة على هذا البيان فى مشاورات مكثفة لمعالجة عملية الاختطاف الحزبي والسياسي والأمني لتجمع المهنيين وتود أن تطرح للرأي العام الوطني والنقابي رؤيتها المتمثلة فى الآتي :

أولاً : تؤكد الأجسام الموقعة على هذا البيان التزامها المشترك بوجهة وطنية مستقلة لتجمع المهنيين السودانيين عن المحاور والتيارات الحزبية و السياسية ، والتزام تام بميثاق تجمع المهنيين و أخلاقيات العمل النقابي المشترك تحت شعار لكل حزبه و التجمع للجميع.

ثانياً : المخالفات اللائحية والتنظيمية التي حدثت في اجتماع مجلس التجمع بتاريخ ١٠ مايو ٢٠٢٠ حيث تم التكتل السياسي لتيار موحد قبل الانتخابات وخرق مصفوفة الهيكلة المجازة باجماع الاجسام واجراء الانتخابات بعد خرق اللائحة ، كما تمت العملية الانتخابية دون اجازة خطاب الدورة و الميزانية بالاضافة الى انتخاب اعضاء من خارج مجلس التجمع لعضوية بعض الهيئات .

ثالثاً : بناءً على الالتزام المذكور و لثبوت واقعة التنسيق الحزبي فقد تقرر ضرورة العمل في سبيل مراجعة الأجسام ذات التوجه الحزبي وكافة أجسام التجمع الأخرى لتكون أكثر تمثيلاً لقطاعاتها المهنية بدلاً من أحزابها.

رابعاً : تكوين قيادة مؤقتة (تسييرية) لتجمع المهنيين وفق اللائحة السارية مدتها ثلاث أشهر تقوم بالآتي :

١. مراجعة الأوضاع التنظيمية للأجسام المكونة للتجمع.

٢. إجازة اللائحة والهيكل وإكمال البناء التنظيمي.

٣. اجازة الوجهة النقابية والسياسية لتجمع المهنيين.

٤. تسيير دولاب العمل اليومي.

٥. تمثيل التجمع لدى الحرية والتغيير .

٦. عقد المؤتمر الأول لتجمع المهنيين.

خامساً : نعمل على تحقيق أكبر توافق ممكن بين جميع الأجسام لاعتماد خارطة الطريق المعلنة وصولا إلى المؤتمر الأول .

سادساً : على شركاء التجمع وحلفاءه في مختلف الأصعدة استصحاب هذه المتغيرات وتجميد أي استيعاب أو اتصال سياسي حتى ترتيب الأوضاع الداخلية للتجمع بما فى ذلك المجلس المركزي و التنسيقية .

سابعاً : نؤكد على أننا سنظل بالتجمع داعمين لوحدته وعاملين من اجل استقلاليته حتى إكمال عملية الإصلاح التنظيمي ووضع التجمع في المسار الذي يضمن استكمال تحقيق أهداف الثورة.

الموقعون :

١- التحالف الديمقراطي للمحامين .

٢- تجمع مهنيي الموارد البشرية .

٣- لجنة أطباء السودان المركزية .

٤- تجمع البيئيين السودانيين .

٥- تجمع مهنيي الإرصاد الجوي.

٦- تجمع المهندسين السودانيين .

١٦ مايو ٢٠٢٠م

شارك الموضوع :





