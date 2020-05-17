الشاي الأخضر يمكن أن ينهي مشكلة تقلق النساء والرجال





يمكن أن يكون تساقط الشعر جزءا طبيعيا من حياتنا، وفي بعض الأحيان لا يكون هناك داع للقلق بشأنه.

ويمكننا أن نفقد ما يصل إلى 100 شعرة على أجسادنا كل يوم، دون أن نلاحظ ذلك. ولكن يمكنك إطالة عمر خصلات الشعر عن طريق شرب الشاي الأخضر بانتظام.

وزعم العلماء أن الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تمنع بعض الهرمونات في الجسم من بدء تساقط الشعر المبكر.

وتُعرف مضادات الأكسدة المحددة التي تحمي من تساقط الشعر باسم epigallocatechin gallate، ويعرف اختصارا بـ EGCG.

وتمدد مضادات الأكسدة EGCG المراحل المبكرة من دورة النمو الطبيعي للشعر، وفقا لخبير التغذية أدا جانادوتير.

وإذا كنت تفضل عدم شرب الشاي الأخضر، يمكنك العثور على الكريمات الموضعية التي تحتوي على EGCG .

وقال اختصاصي التغذية: “بسبب محتواه الغني بمضادات الأكسدة، يتم استخدام الشاي الأخضر ومستخلصاته لأغراض أخرى، مثل منع تساقط الشعر وتحسين صحته”.

وتابع: “في دراسة صغيرة، أضاف الباحثون مستخلص EGCG من الشاي الأخضر إلى فروة الرأس لثلاثة مشاركين يعانون من الثعلبة.

وتابع: “بعد أربعة أيام، شهد المشاركون زيادة كبيرة في نشاط نمو الشعر”. وأوضح أن EGCG هو أكثر مضادات الأكسدة وفرة وقوة في الشاي الأخضر.

ويحفز EGCG بصيلات الشعر ويمنع تلف خلايا الجلد في فروة الرأس. كما يُزعم أن مضادات الأكسدة تحمي من أمراض القلب، وحتى بعض أنواع السرطان.

ولكن، لا يزال من غير المعروف تماما مدى فعالية الشاي الأخضر كعلاج لتساقط الشعر، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث.

روسيا اليوم

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