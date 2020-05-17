قيادي بالحرية والتغيير يدين حادثة الاعتداء على ذو النون ويكشف عن حملة لنشر الغث وتشتيت الأذهان





كشف القيادي بقوى الحرية والتغيير خالد سلك، عن حملة متكاملة تستخدم فيها الوسائط الالكترونية لنشر الغث وتشتيت الأذهان، وآدن حادثة الأعتداء التي تعرض لها الناشط السياسي عثمان ذو النون اليوم السبت بولاية سنار.

وقال سلك بحسب تغريدة على حسابه الشخصي “فيس بوك” إن العنف ليس الوسيلة الأمثل للتعبير عن الاختلافات، وحرب الشائعات والتلفيقات، وأوضح أنها تؤشر بوضوح على ارتفاع وتيرة عمل جهات لها مصلحة مباشرة في خلق هذا الجو المضطرب.

وبرأ سلك نفسه من الاعتداء علي ذنون وأضاف”استمراراً لحملة تلفيقات “الفوتوشوب” جرى اليوم تداول لرسالة منسوبة لي تربط بيني وبين الاعتداء الذي تم على عثمان ذو النون نهار اليوم في سنار.

وقال أنه تلقى سيل جارف من الاتصالات التلفونية والرسائل النصية على هاتفه الخاص تندد او تستفسر حول ما حدث.

ووصف الرسالة أنها ملفقة بالكامل وأنها تأتي في إطار حملة متكاملة تستخدم فيها الوسائط الالكترونية لنشر الغث وتشتيت الأذهان.

وتداولت وسائط التواصل الاجتماعي اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر تعرض الناشط السياسي عثمان ذو النون، إلى اعتداء لفظي وجسدي من مجموعات شبابية لم تحدد هويتها بالضبط.

وأظهر الفيديو تكالب مجموعة من الشباب على ذو النون، والشروع في ضربه بشدة، مع ترديد هتافات رافضة لوجوده بجامعة سنار والمدينة باسرها، واتهامه بالانتماء للنظام البائد. وحسب مقطع الفيديو حاول بعض الموجودين حماية ذو النون من غضبة المجموعة الكبيرة من الشباب الذين كانوا مصرين على ضربه وتسبيب الاذى له.

الخرطوم: أول النهار

صحيفة أول النهار

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