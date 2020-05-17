القضاء الأميركي يعد العدة لإطلاق ملاحقات ضد غوغل





تًعدّ وزارة العدل والمدعون العامون في الولايات المتحدة العدة لبدء ملاحقات قضائية في حق “غوغل” بسبب ممارسات محتملة منافية للمنافسة في مجال الإعلانات، بحسب ما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وأوضحت الصحيفة أن التحقيقات ركزت على الأدوات التكنولوجية المستخدمة من قبل “غوغل” وتعتبر أساسية في العلاقات بين الناشرين والمعلنين.

وأعلنت الوزارة، وخمسون مدعيا عاما فدراليا العام الماضي، إجراء تحقيقات حول احتمال أن تكون شركة “غوغل” أساءت استخدام السلطة حيال منافسيها ومستخدميها.

في الولايات المتحدة، تستحوذ “الفابت” الشركة الأم لـ”غوغل” على ما بين 70 و75 في المئة من إيرادات الإعلانات المرتبطة بعمليات البحث عبر الإنترنت، على ما تفيد شركة “إي ماركتر” لدراسات السوق.

مصادر صحيفة “وول ستريت جورنال” قالت إن المدعين العامين وعلى رأسهم النائب العام في تكساس الجمهوري كين باكستون، قد يباشرون ملاحقات قضائية في الخريف المقبل في حين قد تصبح وزارة العدل جاهزة لذلك اعتبارا من هذا الصيف.

وأكد باكستون للصحيفة أن وباء كوفيد-19 لم يبطء التحقيق.

من جهتها، علّقت شركة “غوغل” بالقول “نواصل التعاون مع تحقيقات الوزارة وباكستون، وليس لدينا أي تعليقات أو تكهنات. تبقى أولويتنا توفير خدمات تساعد المستهلكين وتدعم آلاف الشركات وتسمح بالخيارات وبالمنافسة”.

وتجرى تحقيقات عدة على المستوى الفدرالي والولايات حول ممارسات منصات رقمية كبيرة على صعيد المنافسة من بينها “فيسبوك” و”أمازون” و”آبل”.

الحرة

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