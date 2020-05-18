مصرع وإصابة (7) من القضاة وضابط استخبارات في حادث مروري





لقي قاضيان وضابط مخابرات مصرعهم فيما أصيب (4) آخرون مساء امس الأحد، في حادث مروري مؤسف بمنطقة الكومة التي تبعد نحو (80) كليو متراً من مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور .

وكشفت مصادر بحسب صحيفة المجهر أن عربة تقل قضاة وضابط استخبارات كانت قد تحركت من الفاشر في طريقها للخرطوم وعند وصولها منطقة الكومة قبل الإفطار بنصف ساعة ، إنفجر الإطار الأمامي للعربة مما تسبب في انقلابها عدة مرات . و فور وقوع الحادث سارعت دوريات من شرطة المرور إلى موقع الحادث، وقامت بإجلاء المصابين لمستشفى الفاشر لتلقي الاسعافات اللازمة، ونقلت المتوفين للمشرحة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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