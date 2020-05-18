السودان .. تسجل (302) إصابة جديدة بفيروس كورونا و (8) وفيات





اعلنت وزارة الصحة الإتحادية عن تسجيل (302) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى تسجيل (8) وفيات

وسجلت ولاية الخرطوم منها (235) حالة، والجزيرة (11) حالة وشمال كردفان (11) حالة وسنار (10) حالات وغرب دارفور (10) حالات و القضارف (7) حالات وشمال دارفور (5) حالات والنيل الأبيض (4) حالات والنيل الأزرق (3) حالات وغرب كردفان (حالة واحدة) .

وتماثل (25) حالات للشفاء منها (22) في ولاية الخرطوم. بالإضافة إلى (حالة واحدة) في كل من ولايات (شمال دارفور ، جنوب دارفور ، النيل الأبيض). ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى (247).

النيلين

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