وزارة الصحة:ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا لـ(2591)





أعلنت وزارة الصحة الاتحادية وفق تقرير الوباء ليوم السبت الموافق16 مايو عن تسجيل (302) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالاضافة الي تسجيل (8) وفيات.حيث ُسجلت الحالات الجديدة من ولايات الخرطوم (235 ) حالة، الجزيرة (11) ، سنار(10) ، شمال كردفان (11) غرب دارفور (10) القضارف (7) ، شمال دارفور (5) ، جنوب دارفور (5) ، النيل الابيض (4) ، النيل الازرق (3) ، غرب دارفور (1) ، اما الوفيات فقد سجلت ( 3) وفيات فى ولاية الخرطوم و(وفاتان) فى ولاية الجزيرة ، ( وفاة واحدة فى كل من ولايات القضارف ، شمال دارفور ،غرب دارفور) .

وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان الي ( 2591) حالة، متضمنة (105) وفاة.

فيما بلغ إجمالي الإصابات تراكميا منذ بداية الجائحة في السودان حسب الولايات المتأثرة الخرطوم (2109) حالة ، الجزيرة (140) حالة ، شمال كردفان (88) القضارف (77) حالة، سنار (60) حالة ، جنوب دارفور (24) كسلا (17) ، غرب دارفور (14) ، شمال دارفور (12) ، نهر النيل (10) حالات ، الشمالية ( 8) حالات ، النيل الأبيض( 8) غرب كردفان (6) ،شرق دارفور (6 ) والنيل الازرق (4)

، البحر الأحمر (3) ، جنوب كردفان (3). ووسط دارفور (2) .

وقد تماثلت (25 ) حالة شفاء منها (22) فى ولاية الخرطوم بالاضافة الى (حالة واحدة) فى كل من ولايات شمال دارفور ، جنوب دارفور ، النيل الابيض) ليرتفع العدد الكلى للمتعافين الى (247) حالة .

وتشير الوزارة الى ان الفحص المعملي اليومي تم لعدد( 437) عينة في المعمل القومي للصحة العامة (ستاك ) وكانت( 278) حالة منها موجبة للمرة الأولى بنسبة إيجابية 67.1% كما تم فحص (65) عينة في معمل معهد النيل الازرق فكانت (24) منها موجبة للمرة الاولى بنسبة ايجابية 47% .

و اكدت الوزارة بان المرضي يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، ويستمر نظام متابعة المخالطين في البحث النشط عن الحالات الجديدة.

كما شددت وزارة الصحة الاتحادية على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية المتمثلة في (التباعد الاجتماعى وغسل الايدين وآداب العطس والسعال) والالتزام بقانون الطوارئ الصحية بالبقاء في المنازل والخروج للضرورة القصوى.

بجانب التبليغ الفوري عن حالات اشتباه على الأرقام 221 لبلاغات ولاية الخرطوم و9090 للبلاغات في كل ولايات السودان.

كما نوهت وزارة الصحة الاتحادية إلى متابعة موقع الوزارة الرسمي https://fmoh.gov.sd وصفحة الوزارة على الفيس بوك للإطلاع على الموقف الوبائي اليومي، وعدم اعتماد الاخبار المغلوطة التي تظهر علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قبل الإعلان الرسمي لوزارة الصحة الاتحادية.

سونا

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