دورة تدريبية للكوادر الطبية حول الاستجابة لجائحة كورونا بالنيل الازرق





نظمت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية النيل الازرق ممثلة في ادراة التدريب المهني والتطوير المستمر اليوم بقاعة التطوير المهني بالدمازين دورة تدريبية للكوادر الطبية في الاستجابة لجائحة كورونا تستهدف عدد 40 كادر طبي .

وفي تصريح لـ(سونا) قالت د. احلام ناصر مدير التدريب المستمر ان الدورة التدريبية جاءت بالتنسيق مع ادارة الطب العلاجي وبدعم من منظمة الرؤية العالمية (ويرلد فيشن) مقسمة على دورتين وتشمل ( اطباء – اختصاصي مختبرات طبية- اختصاصي تغذية -مهندسين طبيين ) وعدد من الكوادر العاملة بمستشفى السريو.

واضافت د. احلام ان الورشة تتضمن محاضرات عن كيفية تقديم الدعم النفسي للكوادر العاملة بمركز العزل والمصابين بالفايروس.

و اوضح الدكتور محمد حسن مدير قسم الصحة النفسية بالوزارة اهمية الدعم النفسي للكوادر الطبية داخل مراكز العزل وسيتم من خلال الدورة تمليكهم المعلومات الاساسية عن كيفية تقديم الدعم النفسي لبعضهم البعض تفاديا لحدوث الانهيار اثناء تفاقم الأزمة.

سونا

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