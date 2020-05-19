غرق (5) شباب بالنيل الأزرق بمنطقة برج الاتصالات





أوضح مدير شرطة الدفاع المدني بولاية الخرطوم اللواء شرطة عثمان عطا، تصاعد عدد بلاغات الغرق بمنطقة مجرى النيل الأزرق عند منطقة برج الاتصالات.وقال اللواء عثمان، إن ثلاثة شبان لقوا حتفهم غرقاً بتلك المنطقة ظهر “الأحد” الماضي، وتم العثور على جثث اثنين منهم، بجانب ورود بلاغ اليوم “الإثنين” بغرق اثنين في نفس المنطقة، تم العثور على جثتيهما بواسطة فرق الدفاع المدني.

وحث مدير شرطة الدفاع المدني بولاية الخرطوم، بحسب صحيفة السوداني الأسر على متابعة أبنائهم من النزول للاستحمام بمجرى النهر في تلك المناطق الخطرة.

الخرطوم ( كوش نيوز)

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