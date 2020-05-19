7 أشياء تحدث للجسم إذا توقفت عن شرب القهوة





يعد تغيير روتين الحياة اليومي لبعض الأشخاص من أبرز الأشياء، التي تحدث خلال شهر رمضان، ويكون لذلك تأثير على حالتهم المزاجية والجسدية، التي ربما تتغير خلال هذا الشهر.

ويعد تناول فنجان القهوة الصباحي من أبرز العادات، التي يحرص عليها بعض الأشخاص طول العام، لكنهم يتوقفون عن تلك العادة خلال شهر رمضان، وهو ما يكون له بعض الآثار الجسدية، التي أورد موقع “برايت سايد” الأمريكي 7 أشياء منها.

1- القلق

عدم شرب فنجان القهوة الصباحي يعني فقد الجسم للكافيين الذي يحصل عليه خلال هذه الفترة، وينتج عن ذلك شعور بالقلق، حتى للأشخاص الذين يعانون من هذه الصفة.

2- الصداع

يعد الصداع من أبرز الآثار الجانبية التي تنتج عن الحرمان من الكافيين، ويحدث هذا بسبب انفتاح الأوعية الدموية وبالتالي تعزيز الدورة الدموية في الدماغ.

3- فقد الطاقة

يوفر فنجان القهوة قدر من الطاقة للجسم يستمر على مدى 5 ساعات، لكن في أيام الصيام يكون الانقطاع عن تناول القهوة نحو 15 ساعة يوميا، ويعني ذلك فقدان الجسم للطاقة التي يحصل عليها من مشروب القهوة خلال اليوم، ويتمثل ذلك في آثار سلبية على الجسم أبرزها الإرهاق.

4- الغثيان

عندما يتم حرمان الجسم من القهوة بصورة مفاجئة تكون النتيجة حدوث الغثيان والتقيؤ لدى بعضهم.

5- تغيير وزن الجسم

يتسبب الإقلاع عن القهوة في تغيير وزن الجسم لأن الكافيين يعمل كمقوي للأيض، ما يعني أن جسمك يحرق السعرات الحرارية بشكل أكثر كفاءة.

6- التعب

حرمان الجسم من الجرعة التي اعتاد الحصول عليها من الكافيين يوميا يؤدي إلى الشعور بالتعب الشديد وصعوبة التركيز في العمل.

7- مشاكل الجهاز الهضمي

عدم حصول الجسم على نسبة الكافيين، التي اعتاد الحصول عليها يؤدي إلى الإحساس بالخمول في الجهاز الهضمي، لأن القهوة كمنبه للجهاز الهضمي.

سبوتنيك

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