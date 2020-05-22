رئيس تيار المستقبل يدعو إلي سماع صوت العالقين السودانيين بمصر





لابد للحكومة السودانية أن تتحرك بشكل عاجل لإنقاذ المواطنين السودانيين العالقين بدولة مصر ، أنا أستغرب التعامل السالب الذي يظهر الحكومة مظهر العاجز و المغشي عليه من الموت .

هنالك خيارين أمامنا :

الأول أن نتحرك في إدخال أبنائنا و بناتنا و أمهاتنا العالقين مع وضع خطة صحية دقيقة و صارمة لحجرهم بمراكز داخل البلاد و التأكد من عدم إصابتهم بوباء كورونا حفظا لسلامة بقية المجتمع .

الثاني هو أن نوفق أوضاعهم بمصر ، و هي مسؤولية تقع علي السفارة السودانية بالقاهرة ، و توفيق الأوضاع يبدأ بمعرفة الأسباب الفعلية لرغبتهم العودة في هذا التوقيت و ظروفهم المعيشية و ينتهي بدعم مالي تقدمه الحكومة للمواطنين العالقين .

ما أود تأكيده و هو أمر يثير السخرية ، أن تتعذر الحكومة بضعف مقدراتها المالية لهو أمر غريب و مضحك ، فنحن في كل الحلول إذا كانت مساعدات عينية أو ترتيبات للترحيل و الحجر الداخلي لا نتحدث عن تكلفة مالية ضخمة ، هي بضعة ألاف من الدولارات تنفق الحكومة مثلهم أضعافا في رواتب مناصبها العليا و في تسيير أجهزتها النظامية و في تكاليف رحالاتها الخارجية .

إبراهيم إسحاق محمد

رئيس تيار المستقبل

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