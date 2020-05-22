وفاة وإصابة (44) تاجراً في حادثة حركة احتراقا داخل عربة في شمال دارفور





توفي امس الخميس (23) تاجرا واصيب (12) آخرين احتراقا داخل عربة في حادث حركة مؤسف عند مدخل مدينة (شنقل طوباي) بولاية شمال دارفور. وقال شهود عيان بحسب صحيفة (اليوم التالي) إن الحادث نجم جراء ارتطام عربة نقل كبيرة (جرار) بعربة نقل (لوري) كانت تقل ركابا وتجارا في الأسواق الأسبوعية (أم دورور) بالقرى والحلال المجاورة لمدينة شنقل طوباي كانوا عائدين من مدينة شنقل طوباي ومتجهين إلى منطقة (ميرشنج) وأدة الحادث إلى اشتعال النار في العربة ولم تفلح الجهود في إخمادها فالتهمت العربة بالكامل وتوفي (32) راكبا في الحال واصيب (12) بعضهم إصابته خطيرة فيما نجا (4) ركاب فقط وتم إسعاف المصابين والناجين إلى المستشفى.

الخرطوم ( كوش نيوز)

شارك الموضوع :





