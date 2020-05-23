فيسبوك يسمح بافتتاح متاجر للبيع والشراء عبر منصته مجانا





أعلنت شركة “فيسبوك” الأمريكية للتواصل الاجتماعي عن إطلاقها خدمة “متاجر فيسبوك”، المخصصة لمساعدة أصحاب الأعمال على البيع والشراء عبر منصتها دون مقابل، وذلك وسط انتشار جائحة “كورونا” المستجد التي أثرت على العديد من الأعمال حول العالم.

ويتم تشغيل “متاجر فيسبوك” بالتعاون مع جهات خارجية متخصصة في التجارة الإلكترونية مثل “شوبيفاي” و”بيغ كوميرس” و”وو”، وذلك من أجل تحويل “فيسبوك” إلى وجهة تسوق من الدرجة الأولى، بحسب موقع “ذا فيرج”.

وستسمح “متاجر فيسبوك” للشركات بإعداد قوائم منتجاتها في الصفحة الخاصة بها على “فيسبوك”، أو الملف الشخصي على موقع “إنستغرام” أو في خاصية “ستوريز” أو من خلال الإعلانات.

كما تتيح الخدمة للشركات بيع المنتجات لعملائها من خلال الدردشة عبر تطبيقات “واتسآب” و”مسنجر” و”إنستغرام دايركت”، وسيكون بإمكانها وضع علامات على المنتجات أثناء البث المباشر لـ”فيسبوك” و”إنستغرام” حتى يتمكن العملاء من النقر على العلامات ونقلهم إلى صفحة طلب المنتج.

وتأتي خدمة “متاجر فيسبوك” في إطار تكثيف الشركة لجهودها من أجل دعم الشركات الصغيرة خلال وباء فيروس “كورونا” المستجد.

وقال المدير التنفيذي، مارك زوكربرغ، في رسالة له: “إذا لم تتمكن من فتح متجرك أو مطعمك فعليا، فلا يزال بإمكانك تلقي الطلبات عبر الإنترنت وشحنها إلى الأشخاص”.

وأضاف: “إننا نشهد الكثير من الشركات الصغيرة التي لم يكن لديها أنشطة تجارية عبر الإنترنت تتصل بالإنترنت للمرة الأولى”.

وبدأت خدمة “متاجر فيسبوك” نشاطها الثلاثاء الماضي، وستصل إلى “إنستغرام” في وقت ما هذا الصيف.

سبوتنيك

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