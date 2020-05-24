لأول مرة يتفوق موظفو الحكومة علي موظفي الخاص منذ أكثر من خمسين سنة.. الضحاكات.. الكنجالات





(( الضحاكات _ الكنجالات ))

غايتو الشعب السوداني ده يوم يفرحك لما تبكي ويوم يبكيك لما تضحك…..

يوم أمس ده كان استثناء عن كل الأيام…اول يوم اشوف الشعب ده فرحان كده خصوصا اهلنا الموظفين المسحوقين…قدر المولات الشوية فاتحة دي كانت مكتظة بي ذبائن شكلهم جديد لنج ….زبائن بشبهوني كده وبشبهوا معظم الشعب السوداني تياب هزاز و عبايات قدر ظروفك ومراكيب قديمة بناطلين قديمة أمس كلها كانت في المول….

الجماعة الناعمين وابان جضوم و عربيات فارهة كان حضورهم ضعيف …احتمال يكونوا خايفين من الزبائن الجدد ديل يجيبوا ليهم الكرونا أو احتمال زوق منهم كده خلوهم يا خدوا فرصتهم في التبضع anyway ذي ما بتقول تراجي.

__ لأول مرة يتفوق موظفوا الحكومة علي موظفي الخاص منذ أكثر من خمسين سنة …يا اخي وانا بعاين ليهم موش جاني احساس انه الواحد فيهم مالئ جيبو وبس و الله حتي تحس بيهو مالئ مركزه و ماشي في الواطاة بي ثقة…..

يا اخي انا جاني احساس انهم أمس حبهم للسودان ده زاتو زاد و حبهم لشغلهم زاد و يجيك الاحساس انه الاستاذ منهم لو بي مرادو يمشي هسا يفتح الفصل و ينادي التلاميذ ديل ويديهم حصة….. الممرضين و الاطباء والفنيين والفراشين كلهم كانوا فرحانين فرح موش بتاع زول لقي قروش بقدر ما انه فرح انسان لقي من يقيمه ويرد ليهو حقوقه…..

__ يا اخي والله الحكومة دي لو اتقلبت بكرة وتاني جوا الكيزان وحكمونا ورجعوا المرتب ذي زمااان و اللهط المدنكل ذي زمان يكفي اننا كموظفين حكومين عرفنا قيمتنا بتساوي كم من صرفنا لمرتب الشهر الواحد ده ..

__ انتوا عارفين انا وعدد كبير من الدكاترة كلما يجي تعاقد السعودية بنمشي ندخل المعاينات عشان نشوف روحنا قيمتنا كم في وزارة الصحة السعودية…. آخر مرة دخلت معاينة قبل اربعة شهور قالوا لي مرتبك 37 الف ونص في الشهر قلت ليهم انا داير مرتب خمسين الف ريال …قالوا لي الا تنتظر تعاقدات المستشفي العسكري أو تتعاقد مع مستوصف خاص ورجعت توووووش خشيت المستشفي قلت كدي اشتغل شوية كده ممكن اخد لي دقة دقتين من مرافق احتمال تساعدني اخلي البلد دي وكت الريالات دي كلها ما اقنعتني…سبحان الله واحد دقاني مافي شايفين سوء الحظ ده كيف!

__ اجمل حاجة في طفل من أولاد العمال الحكومين قال لي امه …يمة داير كاتشاب..قالت ليه امشي اشتري الدايرو و كانت جنبهم دكتورة نادية زوجة اخونا الزين هاشم قالت ليها عليك الله نحن قبل كده ما حصل اشترينا كاتشاب للاولاد عشان كده عليك الله ساعديهو يعزلي ليهو نوع كويس….يا اخي الزين ده بعد لائمتو دي عيونه دمعت…

__ والله يا جماعة انا فرحان شديد عشان شايف الناس دي فرحانة و مبسوطة و رغم انه صلاة عيد مافي لكن اي موظف حكومي كان هو العيد نفسه لي اولاده….يا اخي مافي حاجة أعظم من انك تتشاف في عيون اولادك زول عظيم….و مافي حاجة احلا من انه ولدك يقول ليك يا ابوي اديني عشرين جنيه بدل تندقر منه أو تنهرو تقوم تديهو خمسين جنيه ..وهو ينطط ابوي اداني خمسين جنيه ويجري علي اصحابه الكان ليهم خمسة سنة قاشرين عليهو و بدنقر لما يشوفهم بشتروا الحلاوة وهو ما عنده قروش … والله يا جماعة الفقر ده ما كويس ولو كان رجلا اقسم بالله يا انا ياهو في الدنيا دي ..كاد الفقر ان يكون كفرا…يا اخي كاد شنو ده كفر عديل كده …افففففففف

__ الناس بتتسأل القروش دي كلها كانت بتمشي وين و البياخدها منو ؟

يا اخوانا السودان ده فيهو إنتاج و فيهو خيرات وفيهو صادرات وفيهو قروش لكن كلها كانت بتمشي لي جيوب مية وخمسين لي ميتين سوداني من الكيزان….. حتي بقية افراد التنظيم كان بجيهم فتات الموائد…. اتحدي اي كوز منظم وقاتل في الجنوب مرتبه الحكومي تلاتة الف جنيه واليوم بياخد أربعين الف بفارق ستة وتلاتين الف جنيه … اتحداهو لو اخوانه في الله كان بدوهوا قدر ده …ايوة كان بياخد ليه ظرف فيهو خمسة ستة الف دعم و داسيها حتي عن عياله لانه حاسس انها ما حقته …ولو حقتو كان شالها من البينشيت….لكن الان تشيل قروشك و عادي تنبذ اي زول ولا شكرا لي حمدوك ولا لغيره ده حقك كانوا ما كلنوا اخوانك في الله لاغير …

يا اخوانا في ناس عندهم فهم خاطئ انه اي كوز معناة سرق أو بياخد قروش من التنظيم أو مستفيد (( اقسم بالله الهيصة دي كلها المستفيدين منها في كل السودان ما يصلوا ميتين…والبقية ديل مخمومين ساي حتي الكيزان منهم ))..

__ حتي انا شخصيا بعترف من اني من الناس الاكلوا قروش الشعب ما عن طريق تنظيم ولكن عن طريق البنزين المدعوم…

انا اول زول نادي برفع الدعم عن البنزين في مقال مشهور (( نعتذر نحن أصحاب السيارات الملاكي للشعب السوداني )) المقال موجود في الانترنت…زكرت فيهو بالحسابات انو انا وزوجتي بتستهلك بنزين في الشهر 500 لتر و كان سعر اللتر ستة جنية يعني يندفع في الشهر تلاتة الف جنيه سوداني ….وخمسمائة لتر لو بتكلف الدولة من أموال الشعب خمسمائة دولار ..يعني الدولة بتدفع لي 70 الف جنيه شهريا في البنزين وما بتدفع للفراش المعاي في المستشفي ولا جنيه….الان انا بدفع 14الف جنيه لما اشتري بي 28 جنيه ….يعني فرق حداشر الف جنيه مني انا فقط عادت علي الموظفين في راتبهم بالتساوي …

_ لي حدي الان في ناس سايقين برادوهات بدعوا فيني في رفع الدعم وجوازاتهم كندية كمان (( موش كده يا مجتبي ))….

القروش جات من :

١/ رفع الدعم الجزئي للوقود

٢/ من ادخال القروش المجنبة وما كانت بتدخل المالية العامة (( يا ربي كانت بتمشي وين ))

٣/ ومن ايقاف الصرف علي العطالة السياسين و الناس بجيبوهم بالحافلات عشان يؤيدوا الرئيس و يشجبوا المحكمة الدولية و ينادوا بتحرير غزة و البوسنا والهيرسك..

٤/ ومن ايقاف الحرب لانه مافي فاتورة بتدفعها الدولة اغلي من فاتورة الحرب (( لانها بتدفع من قروش الشعب الي لوردات الحرب و بتوقف انتاجك في منطقة النزاع المسلح و بتوقف التنمية ))

٦/ ومن دمغة الجريح التلاتين سنة لامات ولا جرحوا بري:

وجرحك يا غرام الروح

لا طاب لا بدور يبرأ

ده جرحك مهما طول وغار

مطبوع فيني بالفطرة

٦/ ومن شغلكم انتوا زاتكم لأنكم منتجين وليس عطالة كما كانت بتقول ليكم الإنقاذ….دي شريحة ركبتها فيكم عشان ما تسألوا انتاجنا بمشي وين (( ماهو لو قالوا ليكم انتوا منتجين ح تقولوا حقنا وين )) …البلد دي فيها ثروة حيوانية مية وأربعة مليون رأس انتجوها ناس ما لقوها في الغابات…

فيها تلاتة وسبعين شركة تعدين شغالة فقط في تعدين الذهب..فيها بترول ومايكا بتتصدر….

فيها زراعة علي مد البصر فيها أعظم مشروع زراعي كل العالم بيقراهو كنموزج الزراعة…

__ الصناعة وقفت لكن ح تقوم وانتوا الح تقوموها لو ظلت روحكم المعنوية ذي يوم الليلة ده ….(( قالوا العنده الدقيق ما بيعدم النار )) طالما عندنا المواد الخام المصنع بجي وبيشتغل….

__ فرحتكم ان شاء الله تدوم و ضحكتكم ان شاء تكبر وتكتر….ولو كمان انتاجنا زاد وقيمة جنيهنا زادت يعني مرتبنا قيمته ح تزيد حتي لو ما زاد في ارقامه…

__ رسالة لي اخوانا العساكر الكان بدقونا بالخرطوش و بالبمبان لا تثريب عليكم نحن اخوان مرتبك لو تم تعديله ده حق من حقوقك وتستحق اكتر منه وما فضل من تنظيم أو حكومة….فالتحيوا معنا الشهداء :

من أجلنا ارتادوا المنون

و لمثل هذا اليوم كانوا يعملون

__ اخوانا الكيزان الما سرقوا و ما اعتدوا علي مال عام وظلوا يكابدون مثل بقية الشعب (( موش اي كوز معناة اعتدي )) هنيئا لكم المرتب الجديد مثل إخوانكم من بقية الشعب لا فضل لي شيوعي علي كوز ولا أنصار سنة علي جمهوري ولا حزب امة علي اتحادي

..وشيلهم طوالي

وفوق راسك بالعالي

وتصرف يا غاااالي

تصرف طواااالي

وفي الختام أهديكم هذه المحاولة الشعرية للشعب :

الضحكة تدوم

و للشعب نقوم

الكان محروم

وهًداهو هموم

مسلوب مهضوم

يفرح و يحوم

ويملأ الخرطوم

*****

ضحكة وفرحة

و وجوه منطرحة

قسمات منشرحة

وزغرود بنوت

جادعات الطرحة

في الجيد الناعم

و الكتف السحة

23/5/2020

ودمتم سالمين

د احمد الطيب ابراهيم

استشاري جراحة الكلي والمسالك

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