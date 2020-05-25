



نسأل الله الشفاء للسيدة الوزيرة ولاء البوشي، وأن يتم عافيتها من كوفيد١٩، وأن يرفع الوباء عن بلدنا ويشفي كل المصابين.

نختلف بأخلاق ونتنافس في الفكر والسياسة دون أن نسقط في وحل الكراهية والبهيمية العبثية.

عندما تشمت في غريمك السياسي لأنه مرض أو مات فاعلم أنك وصلت إلى مرحلة من الانحطاط والتسافل والوضاعة يتوجب أن تراجع نفسك فيها سريعاً والا خسرت إنسانيتك إلى الأبد .. قاتل بشرف ومت نبيلاً فذلك خير من أن تعيش حيواناً خسيئاً.

الكراهية لا تبني الأوطان بل تدمرها والأحقاد حمض يحرق أحشاء صاحبه أولاً.

إن كان من قيمةٍ واحدة ينبغي التركيز عليها في هذه المرحلة فهي (كيف نختلف دون أن ننسى قيمنا السودانية السمحاء وتعاليم الدين الحنيف ودون ان نتحول إلى وحوش) .

#السودان_يسعنا_جميعاً

#في_المحبة

لؤي المستشار

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