قصة سودانية حقيقية: أخوة امتدت قرابة تسعين عاماً وانتهت بقبرٍ واحدٍ

الشيخ عبدالباسط النبوي وشقيقه علي عبدالباسط النبوي
الأخوة تلك هي الكلمة التي عمّقت معنى الترابط والتلاحم، وهي وإن كانت تعني الانتماء إلى أصل بشري واحد بالأب والأم، أو أحدهما، إلا أنها استعيرت من أصلها ثم وزعت ببذخ على كل معنى جميل يحشد في داخله قوة الانتماء بين شخص أو أشخاص إلى توجهاتٍ أو معانٍ أو قيمٍ سامية، ولذلك كان الإيمان ركيزة ثابتة يربط من انتمى إليه برباط الأُخُوَّة المشتركة، وقد أوضح العزيز العليم في ذكره الحكيم هذا الانتماء بقوله: (إنما المؤمنون إخوة) ولما هاجر المؤمنون من مكة إلى المدينة حصل التآخي الكبير بين المهاجرين والأنصار الذي كان عنوانا بارزًا في السيرة النبوية – على صاحبها أفضل الصلاة والسلام – على عظم الانتماء إلى الأصل المعنوي الأسمى والأعلى الذي آخى بين أقوام لم يجمعهم سوى الإسلام…
ألا رحمهما الله تعالى وأنزل على قبريهما شآبيب الرحمة وجعلهما على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء.
عبدالرحمن أحمد العبادي
2 – شوال – 1441
25 – مايو – 2020
الخرطوم بحري