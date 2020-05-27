طارق عثمان: أمي تقول.. الشيخ قال (التمراية الواحدة دي بتنجي من النار)





(ولو بشق تمرة)

كانت أمي عليها رحمة الله، كثيرة الصدقة، تتصدق بما لديها حتى ولو كان ما بيدها قليل، وكنت أنا في مرات استحقر ما تقدمه، ولا تتردد هي في تذكيري، انت ما سمعت شيخ محمد حسن قال شنو..؟ ترد على الشيخ قال (التمراية الواحدة دي بتنجي من النار)، فهي قد سمعته مرة يتحدث عن الصدقة وهو يشرح الحديث الشريف (اتقوا النار ولو بشق تمرة)…

ظلت أمي رحمها الله تحرص دون مجاملة على حضور محاضرات وبرامج الشيخ محمد أحمد حسن سواء كانت على التلفزيون أو الراديو بل وتحفظ عن ظهر قلب مواعيد بثها، كما إنها تستدل في كثير من الامور الشرعية بفتاويه، لغة الشيخ المبسطة في الدعوة إلى الله دون تشنج وتناوله لمسائل الشرع بلا غلو أو تطرف، وطرحه المتسامح لرأي الدين في قضايا المجتمع هي التي فتحت إليه قلوب الملايين، فأحب الناس طلاقة وجهه وهو يقدم جرعات العلم الشرعي في قالب من المحبة الصادقة ،،

اللهم إن شيخ محمد أحمد حسن بين يديك وأنت أكرم الأكرمين فاكرم نزله وأجعل الجنة داره ومستقره.. وأغفر اللهم لموتانا جميعا… آميين.

طارق عثمان

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