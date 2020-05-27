الصحة : تسجيل 170 اصابة بكورونا و14 حالة وفاة





اعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 170 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالاضافة لتسجيل 14 حالة وفاة وتعافى 85 حالة وذلك بحسب تقرير الوبائى ليوم الاثنين 25 مايو 20-20م .

وسجلت الحالات الجديدة من ولاية الخرطوم 108 حالة والجزيرة 33 حالة وشمال كردفان 11 حالة والقضارف 4 وسنار 8 اما الوفيات فقد سجلت الخرطوم 6 والجزيرة 6 وبهذا يرتفع العدد الكلى لحالات الاصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة فى السودان الى 4146 متضمنة 184 حالة وفاة وقد تماثل 85 حالة للشفاء

وبلغ عدد اجمالى الاصابات تراكميا منذ بداية الجائحة فى السودان حسب الولايات المتأثرة الخرطوم 3331 والجزيرة 278 وشمال كردفان 121 والقضارف 114 وسنار 91 وجنوب دارفور 33 وكسلا 37 وغرب دارفور 19 والشمالية 13 وشمال دارفور 28ونهر النيل 15 والنيل الابيض 21 وشرق دافور 11 وغرب كردفان 9 والنيل الازرق 8 والبحر الاحمر 10 وجنوب كردفان 5ووسط دارفور2 .

وتشير الوزارة الى ان اجمالى العينات التي تم فحصها بلغت 429 حالة موزعة على معملين حيث بلغ اجمالى العينات التي تم فحصها لاول مرة 416 وبلغ عدد الحالات الموجبة لاول مرة 170 بنسبة ايجابية 40,9%

حيث تم فحص 355 حالة لاول مرة بالمعمل القومى للصحة العامة (استاك) بلغ عدد العينات الموجبة لاول مرة 128 بنسبة ايجابية 36% فيما تم فحص 61 حالة لاول مرة بمعمل معهد النيل الازرق بلغ عدد الحالات الموجبة لاول مرة 42 بنسبة ايجابية 68,9%

وتنوه الوزارة الى ان من ضمن 4 حالات توجد حالة وافدة الى ولاية الجزيرة فضلا عن تطبيق بروتوكول حالات التعافى والخروج من العزل .

و تشدد الوزارة على ضرورة الالتزام بقانون الطوارئ الصحية بالبقاء في المنازل .والتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية المتمثلة فى ( التباعد الاجتماعى ، غسل الأيدي،اداب العطس والسعال)، والتبليغ الفوري عن حالات اشتباه على الأرقام 221 لبلاغات ولاية الخرطوم و9090 للبلاغات في كل ولايات السودان.

كما تنوه وزارة الصحة الإتحادية إلى متابعة موقع الوزارة الرسمي وصفحة الوزارة على الفيس بوك للإطلاع على الموقف الوبائي اليومي، .وعدم اعتماد الاخبار المفبركة التي تظهر علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قبل الاعلان الرسمى

سونا

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