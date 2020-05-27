وزارة الصحة غرب كردفان :شفاء حالتي كورونا





كشفت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بغرب كردفان عن تعافي اثنين من المصابين بكورونا من محلية النهود وتماثلا للشفاء تماما، وقد ورد في التقرير الوبائي لوزارة الصحة الاتحادية أن حالات الشفاء (3) الا ان الحالة الثالثة التي شٌفيت تم أخذ عينتها بولاية شمال كردفان لمواطن من غرب كردفان من محلية أبوزبد .

وأوضح مدير عام الوزارة بالإنابة د.أحمد إبراهيم اسماعيل في تصريح لسونا أن إجمالي عدد حالات الاشتباه والإصابة المؤكدة بالولاية بلغ (36) منذ بداية الجائحة منها (9) حالات إصابة مؤكدة توفيت منها (2) وتماثل للشفاء (2) و(5) حالات تتلقى الرعاية الصحية بمراكز العزل فيما بلغ عدد الحالات السالبة (19) حالة .وقال هناك (5) حالات تم ارسال عيناتها للمعمل المركزي (ستاك) وبانتظار نتيجتها . وناشدت وزارة الصحة جميع المواطنين بكل مناطق الولاية لضرورة اتباع الإرشادات الصحية ومراعاة التدابير المتخذة منعا لتفشي كورونا حرصا على سلامتهم..

سونا

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