خلو محلية مروي من حالات اصابة او اشتباه بكورونا





اكد الاستاذ الباقر احمد علي المدير التنفيذي لمحلية مروي خلو المحلية من اي حالات اصابة او اشتباه بوباء كورونا

وقال الباقر في تصريح (لسونا) ان سلطات المحلية اتخذت عددا من الاجراءات والاحترازات لحماية المواطنين من الجائحة حاثا مواطني المحلية لضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي الصادر من اللجنة العليا ووزارة الصحة بشان حماية المواطنين والالتزم بالتباعد الاجتماعي والبقاء بالمنازل وعدم الخروج الا للضرورة القصوي

وقال ان المحلية تقوم وفق الخطة المتكاملة التي وضعتها لاجراء التعقيم والرش والمسح اللازم للمؤسسات الصحية والشوارع ومساكن المواطنين واضاف ان المؤسسات الصحية تعمل بصورة راتبه لتقديم خدماتها للمواطنين مؤكداً ان السلطات المحلية تتابع عبر الاجهزة المختصة دخول المواطنين وخروجهم من والي المحلية موضحا ان السلطات المختصة تتخذ كافة الاجراءات القانونية التي يخولها قانون الطوارئ للمخالفين لامر الطواري.

وحول الموقف التمويني وانسياب المواد البترولية قال ان محطات الوقود تعمل بصورة منتظمة وفقا لحالة الطواري و الحظر المعلن موكدا ان موقف امداد المواد البترولية والغاز مطمئن داعيا المواطنين واصحاب المتحركات تغيير السلوك المتبع في التعامل في الوقود

واشار الباقر الي ضرورة زيادة الحصة المقررة من الدقيق المحلية وان مرافق الخدمات بالمحلية تعمل بصورة منتظمة وفق الجدول والبرنامج المعد من لجنة امن المحلية داعيا مواطني المحلية للاستجابة للاجراءات والتحوطات التي اتخذتها المحلية لحماية المواطنين من الجائحة.

سونا

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