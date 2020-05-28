ليس من العدل ان تتلقي وزارة المالية الزغاريد ويتلقي الوزير مدني لعنات غير مستحقة





براءة مسبقة للوزير مدني من لعنات غير مستحقة:

حسب راي السيد وزير المالية ان سبب التضخم هو عدم اكتمال الاسواق وليس زيادة الأجور بطبع النقود. وهذا رغم انه قد ورد في وثيقة الموازنة ان طبع العملة يقود الي تضخم انفجاري. ويعول السيد وزير المالية علي وزارة التجارة في ضبط الاسواق والسيطرة عليها. ولكن هذا مستحيل. فمن المؤكد ان نقدنة العجز المتفاقم سوف تطلق موجة كاسحة من جنون الأسعار بالذات بعد نهاية حظر الكورونا ولن يستطيع الوزير مدني ان يفعل شيئا ولو حاول سوف يكون قد اتلعب كأحمق. لا يصح أن تطلق وزارة المالية ثور أهوج وتطلب من مدني ولجان الشباب أن يقبضوه ويروضوه فانهم لن يستطيعون ذلك.

ولكن بغض النظر عن ماذا سيفعل مدني فانه لا يجوز علي أي حال من الأحوال القاء اللوم عليه فيما يختص بجنون الأسواق وجموح الأسعار القادم بـما في ذلك سعر الدولار لان كل هذه الأوضاع تحتمها قرارات وزارة المالية وليس من العدل ان تتلقي وزارة المالية الزغاريد ويتلقي الوزير مدني لعنات غير مستحقة.

Mutasim Agraa

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