مدير الطوارئ بسنار: الولاية لم تسجل اصابات جديدة بكورونا





أكد مدير الطوارئ والأوبئة بوزارة االصحة والتنمية الاجتماعية بسنار الاستاذ علاء الدين يوسف محمد أن ولاية سنار لم تسجل أي حالات إصابة جديدة منذ الأمس ، ليظل تراكمي الحالات الموجبة بالولاية كما هو (97) حالة منها 10 حالة وفاة و 38 حالة شفاء من تراكمي 283 حالة إشتباه تم فحصها ، مضيفا أنه لا توجد عينات بالمعمل .

و أوضح علاء الدين أن الحالات المسجلة بست محليات شملت ” شرق سنار 7 حالات ، سنجة 12 ، محلية سنار68 حالة ، السوكي حالة واحدة و8 حالات ، بمحلية الدندر وحالة واحدة بمحلية أبوحجار .

وقال مدير الطوارئ إن كل الحالات التي لم تتشافى تتلقى الرعاية بمراكز العزل بالولاية ، داعيا المواطنين لاتباع الارشادات التي تأتيهم من الوزارة وتنفيذ موجهات حكومة الولاية والعمل بقانون الطوارئ الصحية .

سونا

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