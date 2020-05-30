3 أخطاء نرتكبها تؤدي إلى انتفاخ البطن المزعج!





غالبا ما يكون انتفاخ المعدة نتيجة الإفراط في تناول الأطعمة والمشروبات الغازية، وعادة ما يبلغ الناس عن الحالة على أنها إحساس بانتفاخ ممتد في البطن مع تقلصات مؤلمة.

ولمنع هذه الحالة وضمان معاناة أقل من الانتفاخ المزعج، حاول أن تتذكر هذه الأخطاء الثلاثة.

– تناول الطعام بسرعة

قالت Medical News Today: “إن الأكل هو سبب شائع للانتفاخ لأنه عندما يهضم الجسم الطعام فإنه ينتج الغاز. ويبتلع الناس الهواء أيضا عند تناول الطعام أو الشرب، والذي يدخل بعد ذلك في الجهاز الهضمي. إن تناول الطعام بسرعة كبيرة يزيد من كمية الهواء التي يبتلعها الشخص، ما قد يؤدي إلى تراكم المزيد من الغازات في الجهاز الهضمي.

وقد يساعد إبطاء معدل تناول الطعام على تقليل المشكلة.

– إضافة الكثير من الملح إلى الطعام

توصلت دراسة حديثة إلى أن معدتك قد تنتفخ بسبب تناول الكثير من الملح.

وقال الأستاذ المساعد في كلية جونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة في بالتيمور، نويل ميولر: “إن تقليل الصوديوم هو تدخل غذائي مهم للحد من أعراض الانتفاخ، ويمكن استخدامه لتعزيز الامتثال لنظام غذائي صحي عالي الألياف”.

وحلل مولر وزملاؤه الباحثون البيانات من تجربة سريرية كبيرة، أجريت في أواخر التسعينيات والمعروفة باسم النهج الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم-الصوديوم، أو DASH-Sodium.

وخلص الباحثون إلى أن استهلاك الكثير من الملح يزيد من الانتفاخ.

وعلى الرغم من أنه ليس من الواضح بالضبط كيف يساهم الملح في ذلك، يشتبه مولر في أن احتباس السوائل قد يكون المسبب الرئيس.

وأظهرت الدراسات التي أجريت على الفئران أن الملح الغذائي يمكن أن يغير تركيبة بكتيريا الأمعاء. وقال مولر إن هذا بدوره يمكن أن يؤثر على إنتاج الغاز في القولون.

– عدم شرب كمية كافية من الماء

يمكن أن يكون لعدم شرب كمية كافية من الماء بعض العواقب في الجسم، بما في ذلك البطن المتضخم والإمساك وزيادة الوزن.

وقالت الدكتورة عائشة أكبر، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى سانت مارك: “يمكن أن يقلل شرب الكثير من الماء من احتمالية الانتفاخ لأن الجفاف واختلال التوازن يمكن أن يوقف عملية الهضم. وعندما يحاول الجسم موازنة آثار الجفاف، فإنه يعتمد على المياه الزائدة”.

ويعد الحفاظ على التوازن الصحيح للماء أمرا ضروريا للحفاظ على عمل الجسم بشكل صحيح، خاصة أثناء الطقس الدافئ عندما يكون من السهل جدا أن يصاب بالجفاف.

روسيا اليوم

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