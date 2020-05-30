إصابات كورونا في العالم تتخطى حاجز الـ(6) ملايين





أظهرت الاحصائيات العالمية المستندة إلى بيانات المنظمات الصحية ومراكز الأمراض المعدية أن إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» تخطت 6 ملايين إصابة حول العالم، منها 54 ألف حالة حرجة، في حين ارتفعت حالات الوفاة إلى 366 ألف حالة، وحالات التعافي من المرض إلى 2.7 ملايين حالة شفاء.

أشار موقع «وورلد ميتر» العالمي إلى أن الإصابات الجديدة المسجلة اليوم في دول العالم بلغت 120 ألف إصابة، و4.7 ألف حالة وفاة.

وبينت الإحصائيات المحدثة أن إصابات كورونا المستجد في 14 دولة تخطت إصابات الصين (83 ألف إصابة) حتى الآن، وأن الدولة العربية الوحيدة المرشحة حاليا لتجاوز إصابات الصين هي المملكة العربية السعودية التي سلجت حتى الآن 81.766 إصابة.

وكشف أن أكثر 10 دول تسجيلا لإصابات «كوفيد ـ 19» هي: الولايات المتحدة الأمريكية 1.8 ملايين إصابة، يليها البرازيل 465 ألف إصابة، ثم روسيا 387 ألف إصابة، ثم أسبانيا 286 ألف إصابة، يليها المملكة المتحدة 271 ألف إصابة، ثم إيطاليا 232 ألف إصابة ، ثم فرنسا 187 ألف إصابة، ثم ألمانيا 183 إصابة، يلها الهند 173 ألف إصابة، وتركيا 162 ألف إصابة.

بينما جاءت أكثر 10 دول تسجيلا لحالات الوفاة جراء كورونا المستجد كالأتي: الولايات المتحدة الأمريكية 104.501 حالة وفاة، فرنسا 28.714 وفاة، المملكة المتحدة 28.161 وفاة، إيطاليا 33.229 وفاة، البرازيل 27.878 وفاة، أسبانبا 27.121 وفاة، بلجيكيا 9.430 وفاة، المكسيك 9.044 وفاة.

البيان

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