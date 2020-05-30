تجهيز مركز المايستوما بمدني لمرضى كورونا الحرجة





أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن دخول مركز المايستوما بمدني لرعاية مرضى كورونا للخدمة كثاني مركز يتم تجهيزه لإستقبال مرضى الكورونا بعد مركز سوقطرة لرعاية مرضى كورونا الذي استقبل الحالات البسيطة والمتوسطة .

و قال دكتور إيهاب عبد الله التوم مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة في تصريح ” لسونا” أن مركز المايستوما سيقدم خدماته للحالات الحرجة من مرضى كورونا بسعة 40 سرير منها 5 سرائر للعناية المكثفة مجهزة تجهيزاً كاملاً و35 سرير عادية ، وأبان أن المركز يقدم خدمة طبية متكاملة لمرضى الكورونا الذين يعانون من الفشل الكلوي والسرطان والأمراض الأخرى .

ودعا مدير عام وزارة الصحة مرضى كورونا المنعزلين في المنازل الحضور الفوري لمراكز الرعاية لضمان سرعة الشفاء واكد أن مراكز رعاية مرضى كورونا تتوفر بها رعاية طبية متكاملة.

وأشاد د. إيهاب عبد الله التوم بوزارة الصحة الإتحادية وحكومة ولاية الجزيرة وأبناء مدني في الداخل والخارج ومنظمات المجتمع لجهودهم الكبيرة في تجهيز مراكز رعاية مرضى كورونا مشدداً على ضرورة الإلتزام بموجهات وزارة الصحة للحد من إنتشار فايروس كورونا .

سونا

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