السودانيون العالقون بمصر يُودِّعون الفقيد الثالث خلال أسبوع





ودَّع العالقون السودانيون بجمهورية مصر العربية فقيدهم الثالث خلال (8) أيام فقط، حيث انتقلت إلى رحمة مولاها صباح اليوم السبت العالقة “حنونة آدم” بعد معاناة مريرة مع داء الفشل الكلوي. وقال أحد العالقين الرشيد أبو آية بحسب صحيفة السوداني، انهم بذلوا مجهودا كبيرا لإنقاذ حياتها بتوفير أربع زجاجات دم وبلازما لكن العراقيل والظروف السيئة التي تحيط بهم تسبّبت في وفاتها.

من جهته أكد إبن العالق “محمد عثمان أبو ميرفت” أن والده وعالق آخر يُدعى ” عز الدين عوض علي” قد تُوفيا في خلال الأسبوع ذاته.

وقدَّر الرشيد أبو آية عدد المتوفين منذ بداية الأزمة يوم ١٢ مارس الماضي بحوالي (٢٠) عالقاً؛ مُحذِّراً من إرتفاع عدد الموتى خصوصاً وسط المرضى وكبار السن إذا لم تسعَ الحكومة السودانية لإيجاد حل عاجل لهذه المشكلة.

واستنكر عدد من العالقين مماطلة الجهات المختصة لهم بحُججٍ وصفوها بـ(الواهية)؛ مُؤكدين أن حكومتهم منعتهم من دخول وطنهم رغم أن عدد المصابين به حوالي أربعة آلاف، في حين أنها تركتهم ببلدٍ بلغ عدد حالات الكورونا به عشرات الآلاف، ما جعلهم يُواجهوا مصيراً أسوأ من الذي كانوا سيجدونه حال وصولهم إلى وطنهم.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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