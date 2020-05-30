غوغل تصدر بيانها بخصوص أندرويد 11





قالت شركة غوغل التابعة لألفابت، اليوم، السبت، إنها أرجأت إطلاق النسخة التجريبية‭ ‬من نظام أندرويد 11 لتشغيل الهواتف المحمولة والذي كان مقررا في الأسبوع المقبل وذلك في ضوء الاحتجاجات والاضطرابات التي تشهدها الولايات المتحدة.

وقالت غوغل في رسالة على موقعها لتطوير نظام أندرويد “نحن نتوق لإبلاغكم بالمزيد عن أندرويد 11 لكن هذا ليس وقت الاحتفال”.

وذكر الموقع أن الإطلاق كان مقررا أن يتم عبر الإنترنت يوم الأربعاء، وأعلن في تغريدة أنه سيعلن المزيد من التفاصيل عن النسخة الجديدة من أندرويد “قريبا” دون ذكر مواعيد محددة.

واندلعت الاحتجاجات في أرجاء الولايات المتحدة بعد وفاة رجل “أسود البشرة” يدعى جورج فلويد من منيابوليس على يد شرطي جثم بركبته على رقبته لبعض الوقت مما استدعى نقله للمستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

سبوتنيك

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