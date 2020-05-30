ما يحدث باسم الحظر عبارة عن اغلاق للاقتصاد الكلي لكن الناس ماشة والمواصلات شغالة والصفوف مكدسة بشر





قال وزير الاعلام صديقنا زمان فيصل محمد صالح انهم لم يصدروا قرارا بتمديد الحظر وان القرار سيصدر اليوم او غدا لكنه قال ايضا ان اكرم طلب تمديده اسبوعين.. مانقوله هو ان الحكومة راح ليها الدرب.. نفذت اغلاق ولم تحرسه فزادت اعداد المصابين لان الاغلاق كان فقط لمؤسسات خاصة وعامة ومحال تجارية واستيراد وتصدير وزراعة وصيرفة واعلام وغيرها.. يعني اغلاق للاقتصاد الكلي والفردي لكن الناس ماشة والمواصلات شغالة والركشات والمشاوير والكباري ماشة والصفوف مكدسة بشر.. مافي ارتكازات ولو لقيتها بتلقي العربات ماشة.. الناس كلها عندها تصاريخ مرور وبتمرق عادي تمشي تحوم الخرطوم وبحري وام درمان.. الرغيف صفوف ماتديك الدرب والغاز والطلمبات وحتي البقالات والصرافات صفوف.. طيب هو الحظر ده علي شنو وفايدتو شنو.. الحكومة زادت مرتبات ناسه وصرفتهم طيب والعاملين في القطاع الخاص ديل شهرين ماصرفوا خليك من الزيادة.. زدت القطاع الحكومي زادت الاسعار. وماعندك حل ولا تصور لمعاش الناس الماصرفوا ومازادت مرتباتهم ورفعت ليهم السوق المرتفع اصلا يعملو شنو.. وجاي الان تتكلم عن اغلاق جديد بنفس الفهم وبدون خطط ولا فهم.. كل العندك تقفل البلد.. ونجرب المجرب.. حظر ماعندك قدرة تحرسو.. او عندك جهات تحرسو او تساعد في حراسته.. وماعندك طريقة توفر للناس السلع الضرورية بدون زحام.. الشايفو انو الحكومة ماعندها استراتيجية للتعامل مع كورونا او ازمة الخبز او الوقود او مكافحة الباعوض.. مجموعة من الفشلة اعتلوا ظهر الثورة ودخلونا في نفق مظلم.. متخبطين وماعندهم قرار.. حكومة المكون العسكري مابثق في المكون المدني والمكون العسكري جواهو خلافات كبيرة بين مكوناته والمكون المدني جواهو خلافات كبيرة بين مكوناته منتظرين منهم شنو غير الفشل وقلة الحيلة.. للاسف اما تتغير الحكومة دي وتتكون حكومة يقوده زول غير الزول الفرحان ده وشلته او نمشي لانتخابات مبكرة لانو بالطريقة دي الفترة الانتقالية مابكتمل.. الصراعات بين مكونات الحكومة كبيرة للاسف ومشاكل البلد اكبر ومابتنتظر… هم حاليا وبرضو للاسف مشغولين بخلافاتهم..و اكرم مافارقة معاهو يقفل البلد صحيا ويمشي يرقد في بيتهم مرتاح ماعندو حل لي زول (السي في)بتاعه ماشي كويس وبيحصل علي جوائز عالمية بناء علي دراسات وورق مش علي نجاحات علي الارض لانو مافي زول عاقل ممكن يدي اكرم جائزة علي تعامل وزارته مع كورونا.. وماممكن زول عاقل يقول الحكومة عارفه هي بتعمل في شنو.. المرض زاد لانك عملت حظر ماحرستو.. ولانو مااعندك خطة للتعامل مع الازمات البتنهش في الناس حاتحارب الكورونا كيف وكل حاجة عشان تشتريها تقيف صفوف بالساعات.. بنوك مقفلة وصرافات واقفة وعصابات نهب في الشوارع.. بصراحة حمدوك والمعاهو مجموعة مهومين وفشلة افشلوا الثورة بكل اسف ويقودون الفترة الانتقالية الان لفشل محتوم ولن نتحدث عن العساكر لان راينا في قيادتهم للدولة معروف.. حظر تاني بنفس الطريقة حايقود لنفس النتيجة.. لو قفلناها سنة بدون خطة الاعداد حاتتزايد.. الحل نجيب ناس عندهم راس وخطط للتعامل مع المرض وناس يتعاملوا مع الازمة ويعرفوا يديروها.. الجماعة ديل الشيلة اكبر منهم

امير عبدالماجد

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