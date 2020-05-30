وزير الثقافة والإعلام ينعى للأمة السودانية الأستاذ الهادي الصديق





نعى الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام للامة السودانية ممثلاً درامياً وأستاذاً جامعياً كانت له إسهامات مقدرة في العمل الدرامي والمسرحي ألا وهو المبدع الأستاذ الهادي الصديق الذي فاضت روحه الطاهرة إلى بارئها اليوم السبت، حيث يعد الراحل من أعمدة الدراما السودانية وأركانها .. وفي ما يلي تورد (سونا) نص النعي:

بسم الله الرحمن الرحيم

((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))

صدق الله العظيم

نعي أليم

ببالغ اﻷ‌سى والحزن وبقلوب مؤمنه راضية بقضاء الله وقدره، ينعي السيد وزير الثقافة والاعلام والعاملون بالوزارة ووحداتها إلي الأمة السودانية وكافة المبدعين الممثل والمسرحي الكبير الأستاذ/ الهادي الصديق.

الذي انتقل إلي رحمة وجوار ربه، اليوم (السبت) متأثراً بجراحه البليغة إثر تعرضه لحادثٍ مروري بطريق الخرطوم – مدني أمس الجمعة، إثر إنقلاب العربة التي كانت تقله، ورغم محاولات الأطباء لإسعافه وخضوعه لعدة عمليات بأحد مشافي الخرطوم، إلا أن روحه فاضت لبارئها.

وبرحيل الصديق تطوي صفحة ومسيرة حافلة بالعطاء والتميز، لممثل ودرامي وأستاذ جامعي حيث يعمل الراحل محاضراً بجامعة الجزيرة.

نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وجميل غفرانه ومغفرته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يُلهم آله وذويه وأصدقائه ومعارفه ومحبي فنه وزملائه وطلابه، الصبر الجميل.

“ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم”.

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